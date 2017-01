Sprinty běžců na lyžích v Toblachu vyhráli Matvejevová a Skar

Závody SP v běhu na lyžích v Toblachu Sprint volnou technikou: Muži: 1. Skar (Nor.) 2:47,91, 2. Hamilton (USA) -0,03, 3. Klaebo (Nor.) -0,66, 4. Pellegrino (It.) -1,27, 5. Hediger (Švýc.) -1,84, 6. Taugboel (Nor.) -3,77, ...v kvalifikaci 44. Kožíšek, 49. Bartoň (oba ČR). Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1138, 2. Usťugov (Rus.) 961, 3. Heikkinen (Fin.) 741, 4. Harvey (Kan.) 594, 5. Hellner (Švéd.) 588, 6. D. Cologna (Švýc.) 554, ...86. Jakš 19, 112. Bartoň 4, 118. Bauer (všichni ČR) 2. Ženy: 1. Matvejevová (Rus.) 3:04,13, 2. Fallaová (Nor.) -0,08, 3. Falková (Švéd.) -2,41, 4. Ringwaldová (Něm.) -3,46, 5. Ingemarsdotterová (Švéd.) -5,88, 6. Fabjanová (Slovin.) -19,39. Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Wengová 1351, 2. Östbergová (obě Nor.) 1043, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1032, 4. Nilssonová (Švéd.) 845, 5. Digginsová (USA) 694, 6. Fallaová 504.