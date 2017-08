Vítězné Špotákové složili na oslavu novou píseň. Pokračuju dál, oznámila

„Vítězství ve finále Diamantové ligy v Curychu bylo třešničkou na dortu,“ svěřovala se. Stejně jako na hrách v Pekingu 2008 rozhodla až šestým hodem, jímž oštěp poslala na 65,54 metru.

Přitom bezprostředně poté, co oštěp pošesté odhodila, se nejprve zklamaně plácla do čela. Nijak nejásala.

„Měla jsem v Curychu problém s rozběhem, tak jako už na mistrovství Evropy 2014. Trochu jsem to podcenila,“ vysvětlovala. „Ten curyšský tartan je totiž zvláštní a já si nechala na tretrách hřebíky, které v něm zadrhávají a noha pak jakoby nejde vytáhnout. Pak jsem měla i problém s rozběhem. Při posledním hodu jsem udělala dva kroky na víc. Říkala jsem si: To je taková chyba, co dělají dorostenky na první lize. Asi mi pomohly zkušenosti, že jsem to i tak nějak zvládla. Ale nečekala jsem, že to může být přes 65 metrů.“

Po svém vlastním závodě si potom v Curychu vychutnala vítězné finále Jakuba Vadlejcha. Češi ovládli oštěpařská klání v Diamantové lize.

„V Londýně jsem kluky závodit neviděla, zato teď jsem mohla sedět nahoře na Letzigrundu a sledovat, jak chlapům oštěpy lítají k 90 metrům, to byla paráda.“

Už když odcházela ze sektoru po svém závodě, přišel k ní Vadlejch, chystající se na svůj, a říkal: „Hele, tohle je šťastný místo místo, kde jsi seděla, tak já si sem sednu taky, jo?“

Pak šel a pokusem 88,50 přehodil všechny. Porazil olympijského vítěze Röhlera, legendu Pitkämäkiho i mistra světa Vettera.

„Bylo vidět, jak se naopak i Vetter pral s rozběhem a pořád koukal, co to s ním provádí,“ pozorovala Špotáková.

Dnes při polední oslavě a setkání s médii U Pinkasů potvrdila, že je rozhodnutá pokračovat v kariéře až do her v Tokiu 2020.

„Jede se dál, už se koukám na příští roky,“ oznámila.

Personál restaurace společně s farářem z Chrámu Panny Marie Sněžné pro ni přichystal překvapení. Složili a zazpívali Špotákové píseň, oslavující deset medailí, které během své kariéry získala na olympiádách, světových a evropských šampionátech:

Deset velkých medailí naše Bára má

Možná že se v nich už ani nevyzná

První velká medaile je z Göteborgu

Od té doby hasič Lukáš je jí po boku

A po stříbru je tu zlato - přišlo v Ósace

Všem je jasné: Zátopková má už nástupce

Čtvrtá sestra za Peking zní U Pinkasů

K poctě Báry změněno na U Špotáků

Pár dní na to háže Bára rekord světový

Z Berlína pak přiváží metál stříbrný

Bronzem září Barcelona, Tegu stříbrné

Olympijské zlato jasně získá v Londýně

Z oštěpařky stává se zlatá maminka

Místo dalších medailí má Bára Janka

Bára ovšem vrací se, ví, že má na to,

Do Curychu jede si zase pro zlato

V olympijském roce ouha - noha zlomená

Přesto z Ria z Báry tryská radost bronzová

Bára říká, že Londýn dobře jí svědčí

Že je stále nejlepší, zlatem dosvědčí

K tomu pět diamantů - ta holka má páru!

Připijme si společně na naši Báru!



„Docela jste mě dostali. Už jsem zase naměkko jako po mistrovství světa,“ děkovala Špotáková za píseň. „Připomnělo mi to, když mi právě tady Tři sestry po olympiádě v Pekingu zazpívaly premiéru Čtvrté sestry.“