Do finále prasehodem. Mám na to hodit o tři metry dál, říká Špotáková

Jako fanynka v neděli obstála na jedničku. Křičet a povzbuzovat umí.

A jako oštěpařka?

„Složité to bylo. Poprvé jsem se tu necítila úplně nejlíp,“ tvrdila.

Navíc z rituálu při prvním pokusu byly rázem trosky. Což měli na vině čtvrtkaři, chystající se ke svému startu.

„Rozhodčí mě na pokus nejdřív nechtěli pustit, pak zase že jo, pak že ne, pak že mám házet rychle. Neměla jsem svůj klasický rituál, ani klid, na který jsem zvyklá, a to je špatně. Ale tohle je mistrovství světa a tam se takové věci stávají. Trochu jsem nedávala, protože jakoby mě o ten pokus obrali, ale co se dá dělat.“

Prvním pokusem poslala oštěp jen na metu 59,04, od postupového limitu 63,50 ji dělila velká dálka.

Zato pokus číslo dvě, to už byla jistota: 64,32, takřka o metr za limit.

Ačkoliv ani tento hod nebyl očima Špotákové dokonalý. „Spíš jen taková rána, vlastně docela ošklivý hod. Já bych to nazvala prasehod. Prostě pokus na přehození limitu. Ten oštěp se strašně třepal, to znamená, že vůbec nebyl trefenej. Ale já chtěla mít druhým pokusem limit, nechtěla jsem to nechávat na třetí, protože to je potom vždycky o nervy.“

Vzdálenost 64,32 znamenala splněný úkol.

Tušila, že tělo jí dá v pondělí nejspíš najevo, že „prasehod“ se mu nezamlouval.

„Vždycky den poté se ozve. A po tomhle hodě jsem klasicky ucítila patu, protože jsem do toho třískla. Ale mám skoro dva dny, abych se dala dohromady.“

Finále, podle meteorologů deštivé, bude na programu v úterý.

A bude bez Australanky Mitchellové, sedmé ženy světových tabulek, která poslala oštěp jen na metu 57,42.

„Její vypadnutí je pro mě největším překvapením, házela výborně poslední Diamantové ligy a i na rozcvičováku jí to lítalo,“ říkala Špotáková. „Ale vždycky se najde někdo, kdo toho černého Petra musí vyfasovat. Udělala jsem, co se dalo, abych to nebyla já.“

Mezi vyřazenými je i Ruska Rebryková, o jejíž formě v utajení přicházely mnohé „zaručené“ zvěsti. V kvalifikaci však třikrát přešlápla.

„Tak ty fámy, jak hází daleko, byly asi opravdu liché. Moc se mi nezdála,“ podotkla Špotáková.

Naopak všechny tři Číňanky do finále prošly. „Vypadaly moc dobře,“ podotkla česká oštěpařka.

Sama skončila v kvalifikaci pátá, za vítěznou Lu Chuej-chuej, která předvedla asijský rekord 67,59, za Slovinkou Ratejovou (65,54), Němkou Molitorovou (65,37) a další Číňankou Shyiing Liou (64,72),.

Ale ve finále to bude, jak sama připomíná, úplně jiný příběh. Tam mohou hrát velkou roli i její zkušenosti.

„Cítím, že v sobě mám na to, poslat oštěp aspoň o tři metry dál než v kvalifikaci. A to se držím při zemi,“ říká Špotáková.

„Kdybych se o to tři metry nezlepšila, asi budu zklamaná,“ říká.

Otázkou je, na co by takové zlepšení za 67 metrů nakonec stačilo.