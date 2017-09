Střelnic je v kraji málo. A tak naděje Karasová trénuje i doma v obýváku

Až se mi sen splní, tak ho teprve řeknu Sára Karasová se střelbě věnuje naplno od dvanácti let. „Občas jsem střílela už před tím, ale nepomýšlela jsem na to, že bych ji dělala vrcholově,“ uvedla. „Ve dvanácti jsem měla prvního kondičního trenéra Davida Arabasze. Než jsme začali spolupracovat, tak jsme se posadili a David se mě na rovinu zeptal, jaké mám cíle a co chci střelbě obětovat.“ Co jste mu odpověděla?

Že jí chci obětovat všechno, že bych chtěla vysoko. Začala jsem makat a tak nějak to dělám dosud. A zatím se daří. Proč jste si vybrala střelbu?

Odmala jsem vyrůstala mezi zbraněmi, které má otec. Bavilo mě to. V osmi letech jsem už zkoušela střílet z kulovnice na tři sta metrů. Taťka jezdí na ostřelovačské závody a mně je líto, že nemám čas vyrážet s ním. Od začátku května až dosud jsem neměla volno. Váš trenér Tomeček vás hodně chválí. Jak se vám to poslouchá?

Vím, že pořád musím na spoustě věcí pracovat.

Maminka Jana Karasová: Trenér ji ale nechválí zase tak často. Dostává od něj i ceres, když si to zaslouží. Nejlepší sportovci z kraje často odcházejí za lepšími podmínkami. Už vás jiné kluby lákají?

V našem sportu jsou dva silné kluby, Dukla a Olymp. Oba v Plzni na jedné střelnici. Zatím se tam nehrnu, i když vím, že pokud budu chtít pokračovat na té nejvyšší úrovni, tak to asi přijde. Vytyčila jste si nějaký velký cíl?

Až se mi splní, tak ho řeknu... Ale nejprve musíte mít malé cíle a přes ně se dopracujete k těm velkým. Třeba k vítězství na olympiádě?

Místo odpovědi se Sára usmála.