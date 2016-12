Zkusíme někde ulovit krocana, plánují na jihu Čech hokejisté ze zámoří

Basketbalisté stráví svátky v Praze a volejbalista si nejspíš dojde zatrénovat. Hokejisté si užijí den spolu. Na Vánoce by přitom všichni chtěli být se svými rodinami. Jenže to nejde. Kvůli zaměstnání se cizinci ve službách jihočeských sportovních klubů domů nedostanou, protože pracují tisíce kilometrů daleko od domova a soutěže se znovu rozjíždějí pár dní po svátcích.

Jak bude vypadat oslava nejen Štědrého dne u sportovců? Co se bude podávat ke štědrovečerní večeři? Kdo zůstane na jihu Čech a kdo odjede jinam?

Colin Hackworth ze Spojených států amerických už má jasno. „Pojedeme s přítelkyní na tři dny do Vídně,“ popisuje 24letý volejbalista Českých Budějovic svůj vánoční plán. „Nebudou to sice naše tradiční Vánoce, protože jsem v Čechách bez rodiny, ale budeme se snažit americké Vánoce trochu napodobit,“ míní.

Zatím nemá rozmyšlené, co si dají s partnerkou k večeři. „Tak daleko jsme ještě Štědrý večer neplánovali, ale zařídíme se podle toho, co bude na místě k mání. Třeba mexická kuchyně. Normálně doma máme k večeři steaky s krevetami,“ dává volejbalista nahlédnout do rodinné kuchyně.

Jihostroj na aktuální sezonu angažoval i hráče z Ukrajiny. Dvě stě osm centimetrů vysokého blokaře Valerije Toduu. Toho se však české svátky moc netýkají. „Určitě budu trénovat, protože my vlastně nemáme Vánoce. Slavíme Rožděstvo, což jsou pravoslavné Vánoce a ty jsou sedmého ledna. Štědrý večer tak bude pro mě normální den, nic speciálního,“ směje se jeden z blokařů Českých Budějovic, kterému se zatím v Česku líbí.

„Máme dobrý tým i tréninky jsou dobré a baví mě,“ pochvaluje si Todua své zaměstnání. Jak přesně stráví 24. prosince, si musí promyslet. „Ještě nevím, co na Vánoce budu dělat. Možná zůstanu v Čechách, možná za mnou přijede kamarád a možná také pojedeme do Německa za přáteli. Ještě se uvidí,“ pokrčí rameny.

Sebastian Gevert míří na Vánoce do Německa.

Zato jeho spoluhráč a nejlepší hráč českobudějovického klubu, 28letý univerzál Sebastian Gevert už ví, jaký bude jeho sváteční program. Ze všech zahraničních sportovců to má z Českých Budějovic domů asi nejblíž. I když má také občanství Chile, kde se narodil, bydlí v Německu v Dürenu. Odtud přišel i na jih Čech. Jako jediný si proto může o přestávce dovolit odjet od týmu.

„První Vánoce nebudu slavit tady, ale v Německu. Rodina mi už přece jen chybí,“ přiznává Sebastian Gevert. „Pamatuji si, když jsem byl malý, jak jsme slavili Vánoce v Chile. Bylo to stejné jako teď v Německu, protože moje rodina odtud pochází. Chodili jsme normálně ráno do kostela a večer 24. prosince jsme si rozdávali dárky,“ říká chilský reprezentant.

U Gevertů doma nebude chybět ani společná večeře. Smažený kapr to však nebude. „Zatím netuším, co budeme na Štědrý den večeřet, protože letos chceme být u rodičů mé přítelkyně. Opravdu nevím, co její mamka uvaří. U nás i v Německu se tradičně jí takové pečené klobásky s bramborovým salátem,“ popisuje volejbalista, který už sice dárky nakoupil, ale drobnosti k Vánocům spoluhráčům nedal. „Nic pro ně nemám,“ směje se.

Hokejisté se sešli u stromečku

Společné Vánoce si každý rok užívají i hokejisté českobudějovického Motoru. Každý z nich si vylosuje jméno svého spoluhráče, kterému pak musí koupit dárek. U stromečku u šatny si pak maličkosti společně rozbalují.

V úterý u toho nechyběli ani nováčci Motoru, útočník Ben Walker a obránce Mitch Fillman. Ti tak také ochutnali smaženého kapra s bramborovým salátem. „Rybu mám rád a chutnalo mi to, ale Vánoce si raději zařídím podle svého,“ směje se 27letý obránce Mitch Fillman z Kanady. „Napřed jsme měli akci s týmem, takže část Vánoc jsem strávil s Motorem. Jinak nemám na svátky žádné další plány, asi to vypadá, že budeme na Štědrý den spolu s Benem a pokusíme se někde ulovit krocana k večeři,“ popisuje s úsměvem sympatický obránce.

Budějovický Mitch Fillman (vlevo) nahrává Benjaminu Walkerovi.

Díky internetu si mohou cizinci popovídat s rodinou a kamarády za oceánem. „Určitě nás to čeká, řekneme si co a jak a pozdravíme se. Tradiční Vánoce to ale nebudou, protože tu máte menší zimu ao hodně méně sněhu, než je v Kanadě,“ připouští Fillman.

Stejně mluví i 23letý útočník z USA Ben Walker, který v deseti zápasech nasbíral už deset bodů. „Zatím žádné plány na Vánoce nemám, ale s Mitchem budeme určitě spolu. Anglicky u nás v mančaftu mluví spíš jen kluci, kteří mají rodiny, a ty mě asi k sobě domů nevezmou,“ říká Walker s nadsázkou a popisuje, jak vypadají Vánoce u nich v Americe. „U nás doma máme velkou rodinu a vždycky se všichni sejdeme u babičky. Je nás tam opravdu hodně, protože táta má čtyři sourozence. Vzájemně si pak dáme dárky a uděláme si skvělý večer,“ vypráví Ben Walker.

Hořkosladké Vánoce

Na zahraniční hráče často a hodně sázejí i basketbalisté Lions v Jindřichově Hradci. K aktuálnímu devátému místu v nejvyšší soutěži pomohli klubu i čtyři hráči z USA.

Terrell Lipkins v dresu Jindřichova Hradce

„Doufám, že budu trávit Vánoce v Praze. Když ne, oslavím české svátky se svojí přítelkyní. Je zvláštní nebýt na Vánoce doma, takové hořkosladké,“ přemýšlí 25letý basketbalista Terrel Lipkins. „Být doma obklopen rodinou je vždycky skvělé, ale tento rok si vyzkouším slavení svátků v jiné zemi,“ dodává hráč, který v posledním utkání proti Svitavám dal 15 bodů, a byl tak nejlepším ze svého týmu.

Do hlavního města republiky se chystá i Lipkinsův spoluhráč Malcolm Brooks. „Také budu v Praze. Po domově se mi sice bude stýskat, ale do Prahy se už těším. Slyšel jsem, že na slavení Vánoc je to v Evropě město číslo jedna,“ tvrdí 24letý Brooks s tím, že oba Američané v Praze vyzkoušejí ke štědrovečerní večeři i jiné jídlo, než se podává v USA. „Obvykle mívám domácí kuchyni od maminky, ale tentokrát zažiji něco jiného,“ dodává basketbalista Lions.