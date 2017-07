Americký fotbal v Česku roste. Chybám rozhodčích má zabránit video

Jednou z hlavní tváří tohoto sportu v Česku je quarterback Panthers a český reprezentant Jan Dundáček. Ten v pondělí v rámci XXIV. Czech Bowlu na stadionu Viktorie Žižkov povede svůj tým proti ostravským Steelers.

Cítíte, že americký fotbal se v Česku stále víc rozrůstá?

Bezesporu se zvyšuje sledovanost NFL. Když se řekne americký fotbal, tak 9 z 10 lidí už tuší, o co jde. Dřív to tak nebylo. Na finále si každoročně nachází cestu víc lidí. V televizi je hodně živých přenosů. Roste počet týmů. Máme čtyři soutěže. To všechno je znát. Samozřejmě pár let potrvá, než tady bude 5 až 10 fakt silných vyrovnaných týmů, které každoročně budou bojovat o titul. Jsme ale na dobré cestě.

Je oživení, že Ostrava narušila dominanci pražských týmů a celku z Příbrami?

Je to super. Každý tým, který se dostane nahoru a zvyšuje konkurenci v Česku, je přínosem. Příbram vylétla před třemi lety, ale teď se to neposouvá úplně směrem, jak by si přáli. Prague Lions loni zářili. Byli dobře posíleni hráči z Ameriky. Letos se skvěle rozjela Ostrava, což je pro ligu jenom dobře.

V základní části jste s Ostravou hráli hodně vyrovnané zápasy. Bude tak vypadat i finále?

První zápas jsme měli celkem pod kontrolou a závěru jsme vystřídali několik náhradníků a zbytečně jsme z toho udělali drama. Druhý duel jsme se trápili mnohem víc. Bylo tam hodně chyb. Musíme být ostražití. Jejich tým se ohromně zvedl. Dřív postrádal sportovní koncept a měl často problémy s taktikou. Letos je to úplně jiný celek. Mají dva hrající trenéry ze zámoří, kteří je dokáží skvěle vést.

Letos hrajete pouze českou soutěž a rakouskou jste vypustili. Je to lepší?

Já jsem za to rád. Jsou ale kluci, kteří by rádi dál hráli i rakouskou ligu. Je pravdou, že tam je konkurence větší. Je to větší výzva. Ale s časovými možnostmi u amatérského sportu se to nedá moc zvládat. Mně osobně na pozici quaterbacka trvá příprava na zápas i několik hodin a když máte za víkend dva zápasy, tak je to téměř nemožné.



Jak vzpomínáte s ročním odstupem na loňské finále, kdy jste vlastní chybou málem stál váš tým vítězství?

Šlo o individuální selhání, ale že by mě to nějak tížilo, to úplně ne. Stalo se to, beru to tak, ale nikdo to smazávat nebude.

Vyhráli jste. Přesto chyba rozhodčí, která vám přidělila vítězství, asi trochu kazila závěrečnou radost?

Samozřejmě. Americký fotbal je sport, který u nás rozhodují rozhodčí na hřišti. Těch sporných momentů tam je v každém zápase několik. Tenhle byl velmi dobře zdokumentovaný na kameru. Měl být odpískaný na druhou stranu a Lions měli vyhrát. Měli jsme kliku.

Trochu s nadsázkou. Nebyla celá ta kauza z loňského finále paradoxně nejlepší reklama pro americký fotbal v Česku?

Taky se to dá tak nazvat...Aspoň se o nás konečně psalo na nfl.com.

Letos už budou mít rozhodčí ve finále možnost přezkoumání sporných momentů u videa. Vnímáte to pozitivně?

Naprosto. Video je skvělá věc pro americký fotbal. NFL dobře ví, proč ho používá. Samozřejmě nejde kontrolovat každou situaci. Ale mít jednu až dvě možnosti za zápas je správné.

Kolikrát může trenér v zápase žádat přezkoumaní videa?

Jednou za poločas. Při sporném rozhodnutí má hlavní trenér právo požádat o záznam. Pokud je průkazný materiál, který může zvrátit danou situaci, tak lze změnit rozhodnutí rozhodčích. Už během základní části se to vyzkoušelo a zafungovalo to na výbornou.

Máte v týmu „pouze“ jediného hráče z Ameriky, Ostrava dva. Je to nevýhoda?

Povoleni jsou dva, takže to není velký rozdíl. My máme kluka z Ameriky na pozici safetyho. Hodně nám pomáhá v obraně. Je to výborný atlet, a tak si občas zahraje i v útoku. Kluk, který přijde ze Severní Ameriky, je téměř vždycky líp fyzicky vybavený než domácí hráč. Tam to kluci na vysoké škole hrají na profi úrovni. To je velký rozdíl. My tady chodíme normálně do práce a to zázemí samozřejmě pořád nemáme na takové úrovni, abychom se tomu věnovali tolik hodin týdně. Import ze zahraničí samozřejmě dokáže tým pozvednout.

Jak je těžké sem přivést hráče z Ameriky?

To je hodně individuální. Jsou zatím hodiny telefonátů a různých jednání. Statistická čísla si najdete na internetu, tím odhadnete, jakou asi hráč má kvalitu. Ale lidskou stránku člověka, jestli zapadne do kolektivu a bude přínosem, jen tak neodhadnete. Telefonáty samozřejmě pomůžou. Je samozřejmostí, že cizinec si sem nejde vydělat. Tým mu dokáže zaplatit ubytování, spotřebu a nějaké kapesné. Ale na větší výdělek to samozřejmě není. Často si tady hráči najdou nějakou brigádu. Navíc pomáhají s trénováním mladých hráčů, dělají analýzu videa. Rozhodně jsou velkým přínosem pro další rozvoj amerického fotbalu v Česku.