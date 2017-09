Tři závody do konce. Pilot Šonka vyráží do boje o titul Air Race

„Jsme závodníci a každý z nás chce být mistrem světa a být nejlepší. Všechny, co jsme teď v pořadí nahoře, nezajímá nic jiného než první místo. Doufám, že zbytek sezony nepokazím a budu bodovat naplno,“ říká rodák ze Dvora Králové.

První ze tří posledních závodů se odehraje v neděli 3. září v Portu, o dva týdny později je na programu pro české fanoušky oblíbený německý Lausitz a velké finále přijde v polovině října v americkém Indianapolis. „Lausitz je vedle Budapešti pro mě a Petra Kopfsteina náš domácí závod. Spousta fanoušků mi píše nebo říká, že už mají koupené lístky, takže očekávám, že jich tam zase budou davy. Snad se jim odvděčíme nějakým pěkným výsledkem. Každý bod se teď v závěru bude počítat.“

Šonka je v šampionátu Air Race zatím třetí, jediný bod od lídra Chamblisse. Nebýt chybných výroků rozhodčích v Budapešti a smůly s počasím při posledním klání v Kazani, vedl by s náskokem. A právě ruská zastávka ho hodně bolela. „Po prvním místě v tréninku a druhém v kvalifikaci bylo vypadnutí v prvním kole velké zklamání. Ale měli jsme tam aerodynamické problémy s naším shark skinem (speciální polep, který zefektivňuje průtok vzduchu kolem křídel) a deštěm. Zalil se vodou a letadlo nezatáčelo. Nedalo se s tím dobře létat,“ vysvětluje.

Měsíc je teď bez závodního stroje, přesto pravidelně létal. Trénoval oblíbenou akrobacii, jako instruktor cvičil studenty i na kurzech plachtění. Vše pomáhá udržet si formu na velké finále Air Race.

Když má Šonka ze tří konkurentů, se kterými teď okupuje čelo šampionátu, vybrat toho nejsilnějšího protivníka, paradoxně jmenuje „až“ toho čtvrtého v pořadí, tedy Kanaďana Petea McLeoda. „Pete je konzistentní a poslední dva závody, kdy skončil druhý, létal hodně dobře. Je na vlně, což se odráží na jeho sebevědomí. To Jošihide Muroja umí zaletět dobře, ale taky to pěkně pokazit, letos dvakrát vůbec nebodoval. Je hodně nevypočitatelný,“ vypráví Šonka.

Smolná kvalifikace Martin Šonka obsadil v sobotní kvalifikaci v Portu sedmé místo a v dnešním prvním souboji ho čeká Francouz Le Vot. Kvalifikaci vyhrál letos už počtvrté Kanaďan McLeod, druhý byl vedoucí muž průběžného pořadí Američan Chamblis a třetí byl Japonec Murroya. Druhý Čech v sérii Petr Kopfstein předvedl velmi solidní let a skončil čtvrtý. V úvodním kole závodu s ním změří síly Francouz Nicolas Ivanoff.

A pak se zastaví u Kirbyho Chamblisse. Američana, jenž po výhrách v Budapešti a Kazani šampionát vede. „Kirbyho nechápu, protože si nemyslím, že létá optimální trajektorie. Při posledních dvou závodech měl také velkou porci štěstí. V Maďarsku ho měl Petr Kopfstein v jejich souboji porazit, ale kvůli velmi sporné penalizaci se tak nestalo. Ve finále jsem ho měl porazit já, ale kvůli další, rovněž velmi sporné penalizaci, která být neměla, vyhrál. Po těchto kontroverzních rozhodnutích to pak vypadalo, že měli rozhodčí v Rusku sezení a byli následně benevolentnější. A právě Kirby, který v branách stoupal a měl schytat penalizaci, ji nedostal. Tak mu to zase pomohlo. Ale je to za námi, tak to prostě je.“

Dál se už ale Šonka v přehmatech, které mu sebraly dost bodů, babrat nechce. Ví, že teď v závěru šampionátu, zvlášť když se rve o titul, je nejdůležitější čistá mysl. Jedna věc je totiž vyhrát závod, jenže stát se mistrem světa je z pohledu psychiky zase o level výš. „Jsem na sebe zvědavý, jak to ustojím. Zatím se mi dařilo se s psychikou poprat sám a doufám, že se nesesypu.“