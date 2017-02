Startuje letecký Air Race. Šonka chce vítězit, Kopfstein riskovat

Oběma bude v březnu 39 let a pro oba může být tato sezona zlomová pro jejich kariéru. Pro Šonku to bude mezi leteckou elitou už pátá sezona, loni věřil v pravidelná pódiová umístění, jenže místo toho zažil rok plný zklamání i diskvalifikací.

Nakonec skončil v šampionátu devátý, nespokojený a smutný. I proto teď říká: “Jedním z mých hlavních cílů je létat bez penalizací a chyb. Protože umím rychle létat, mám na to, abych vyhrával, nesmím ale kazit hloupými chybami. Loni jsem riskoval na úkor penalizací, ale nikdy to nevyšlo.“

A přidává: „Doufám, že prolomíme smůlu, i když se na ni nechci vymlouvat. Loni jsem ale myslel, že si tam někdo nahoře dělá ze mě srandu. Vybrali jsme si ji vrchovatě.“

Pochvaluje si, že po loňském ročníku si konečně zvykl na nový letoun Edge 540 V3. Že se s ním sladil, že ho přes zimu v Americe ještě vylepšil. Po posledním závodě v Las Vegas ho totiž dopravil na základnu svého technika Lance Wintera poblíž Arizony a začal maraton vylepšování.

„Hodně jsme testovali a hlavně se zaměřili na vylepšení chladícího systému, s ním jsme nebyli na 100 procent spokojeni. Snad jsme zvolili správné řešení, což uvidíme už v Abú Zabí,“ říká Šonka. „Nic jsme na letadle neměnili, hlavní bylo poučit se z předchozí sezony a nastavit vše nejlépe, jak je to možné. Snad jsme připraveni a budeme létat rychle!“

Závody Air Race 11. února: Abú Zabí

16. dubna: San Diego

4. června: Čiba (Jap.)

2. července: Budapešť

23. července: Kazaň

13. srpna a 3. září: bude upřesněno (Evropa)

15. října: Indianapolis (USA).

Zatímco Šonka riskovat nechce, Kopfstein před svou druhou sezonou v Air Race tvrdí opak: „Chci změnit styl létání, neboť loni jsem závodil víc konzervativně. Teď chci víc riskovat.“

I tato proměna by ho měla dostat z loňského 14. místa do desítky. Přes zimu vylepšil svůj letoun, do týmu přibral i taktika, na některé závody ho doprovodí psycholožka.

„Naši první sezonu v Red Bull Air Race jsme považovali za testovací, navzdory 14. místu jsme proto s jejím výsledkem spokojeni. Letos budu za úspěch považovat umístění do 10. místa. Velmi spokojen bych byl s nejlepší osmičkou, ale vím, že to nebude lehké.“