Hradečtí opět vstřebávají barážový neúspěch: Letos jsme byli nejblíž

Byť od začátku zápasu prohrávali, osm minut před koncem zápasu měli k postupu mezi českou elitu nejblíž za poslední tři roky, v kterých o něj pravidelně usilují.

Na začátku 33. minuty totiž basketbalisté hradeckého Sokola vyrovnali stav odvetného barážového utkání s Prostějovem na 59:59. Po remíze v prvním zápase tak mělo necelých osm minut rozhodnout o tom, zda se do Hradce Králové nejvyšší basketbalová soutěž poprvé od poloviny 90. let minulého století vrátí.

Nevyšlo to, zkušenější soupeř závěr zvládl a po desetibodové výhře si místo mezi elitou uchoval.

„Byli jsme nejblíž a tomu odpovídalo naše zklamání,“ netají trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka. Když by se měl vrátit k tomu, co o nevyužití šance rozhodlo, nevybral by si závěr odvetného zápasu, v němž Královští sokoli postup atakovali marně.

„Bohužel pro nás asi klíčové bylo, že se v začátku zápasu zranil Peter Majerík a s krvavým šrámem a lehkým otřesem mozku musel odstoupit,“ je přesvědčen hradecký kouč, „soupeř nás pak na doskoku přetlačil, přitom v prvním zápase jsme na něm byli lepší my.“

Hradec dopadl podobně jako před rokem, kdy si ze hřiště Jindřichova Hradce, tehdejšího barážového soka, přivezl dokonce sedmibodovou výhru. Stejně jako letos ale doma prohrál a v nejvyšší soutěži nechal soupeře. „Pro nás je to velká škoda. Prostějov měl letos hodně problémů, zranili se mu cizinci a v baráži nehráli,“ lituje Peterka.

Hradec v právě skončené sezoně potvrdil své špičkové postavení v první lize. Za posledních pět let ji potřetí vyhrál, navíc k tomu loni a předloni přidal druhé místo, což mu zajistilo právo hrát v baráži. V ní ale ani v jednom ze tří pokusů neuspěl.

„Vždy proti nám stál plně profesionální tým, který ve svém středu měl cizince. Nad touto variantou se asi budeme muset také zamyslet. V baráži hodně záleží na tom, aby v týmu byli hráči, kteří do nejvyšší soutěže jít chtějí. U nás před touto sezonou zůstali jen ti, kteří chtěli,“ míní kouč.

Přes čerstvost zklamání Peterka už vyhlíží sezonu následující. Hradec podle něj bude mít snahu zůstat v prvoligové špičce: „Opět budeme chtít hrát o Final Four, nevidím to ani na moc změn v kádru.“

Ondřej Peterka (vpravo) z Hradce Králové uniká Martinu Novákovi z Prostějova.

Při všem zklamání z prohrané baráže vidí na ní pozitivum. Týká se diváků, kteří se v závěru sezony naučili na basketbal chodit. „Z nich jsem nadšený. Hodně jich bylo už na finále první ligy a atmosféra v barážovém zápase byla skvělá. Přišli i fanoušci fotbalu a bylo to znát,“ potěšilo kouče.

Podle něj je to známka toho, že v Hradci má basketbal divácký potenciál. „Zájem je, pro nás by nejvyšší soutěž navíc znamenala přínos i směrem k mládeži, mladí by měli své vzory doma a mohli by je vidět pravidelně hrát,“ uvedl Peterka.