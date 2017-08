Softbalisté Havlíčkova Brodu na Super Cupu: Chceme medaili

Jenže...

Vedení havlíčkobrodského klubu svým svěřencům určilo ještě složitější úkol: uspět na evropském Super Cupu – mezinárodnímu turnaji, který by se svou prestiží dal přirovnat k fotbalové Lize mistrů.

„Zatím ze tří účastí v této soutěži máme dvě čtvrté a jedno páté místo,“ připomíná trenér Hrochů Dušan Šnelly. „Takže je jasné, že uspět pro nás letos znamená přivést medaili,“ říká otevřeně.

Poté však dodává: „Nebudeme se tajit tím, že nejraději bychom to vyhráli. Protože je to poslední trofej, kterou nemáme,“ zasní se Šnelly. „Ale to bude těžké. Takže opatrně budu tvrdit, že chceme minimálně medaili,“ opakuje.

Prvním důležitým krokem, který musí brodští softbalisté na turnaji v nizozemském Amersfoortu udělat, je postoupit ze základní skupiny. V ní se svěřenci kouče Šnellyho od příštího pondělí střetnou o tři postupová místa s mistrovskými celky z Belgie, Dánska, Francie, Itálie a Německa.

„Nejtěžším soupeřem bude asi loňský bronzový celek Super Cupu, dánský Horsholm,“ očekává Šnelly, který se v základní skupině chce vyhnout umístění na čtvrté až šesté příčce. „Zatímco první tři jdou do play-off Super Cupu, ve kterém se hraje vyřazovacím způsobem, spodní trojku čeká něco podobného, co je ve fotbale Evropská liga,“ připomíná.

Sehrávat se budou až na místě

V základní skupině Super Cupu bude mít Havlíčkův Brod kromě postupu také další důležitý úkol: sehrát se.

Pro elitní evropskou soutěž totiž Hroši výrazným způsobem posílí. Podařilo se jim dohodnout se šesti zahraničními hráči, včetně dvou čerstvých mistrů světa, Novozélanďanů Nikki Jaspera Hayese a Zane Antoniho Van Lieshouta. Na Novém Zélandu se narodil rovněž reprezentant Velké Británie Regan O’Neill, brodský tým doplní i Argentinec Juan Potolicio a duo Nizozemců Antony Beaumont – Brian Eradus. Kromě nich Hroši získali na hostování také dva české hráče, účastníka letošního mistrovství světa Mikuláše Klase (Tempo Praha) a Matouše Kasala (Most).

„Pokud chceme uspět na poháru, jiná cesta nevede. Protože všichni to řeší podobně,“ komentuje doplnění kádru Šnelly, jenž po návratu z Ameriky bude mít k dispozici také zkušeného Karla Kadečku.

„Pět zápasů základní části budeme pravděpodobně mít na to, abychom se sehráli,“ uvědomuje si Šnelly, který připomíná, že před odjezdem do Nizozemí jeho tým čeká také jedno přípravné utkání.

„Ve čtvrtek večer v Pardubicích s argentinskými juniory, kteří jsou v Česku na soustředění,“ prozradil brodský kouč.

Zahraniční posily Hroši plánují na domácí pohár

Super Cup je pro Brod jasnou prioritou letošní sezony. Naopak závěr základní části extraligy Hroši příliš neřeší. „Play-off máme naprosto jisté a na první dvě místa, která zaručují přímý postup do semifinále, zřejmě nedosáhneme,“ připustil Šnelly už před závěrečnými čtyřmi domácími zápasy, v nichž Brod v sobotu hostil poslední Plzeň (vítězství 6:5 a 12:2) a v neděli druhé Spectrum Praha (0:8 a 0:4).

„Do vyřazovací části se dostaneme a pak se uvidí, co bude dál,“ nechává věcem volný průběh Šnelly, pro něhož je důležité také finále domácího Poháru ČSA. V jeho Final Four Hroši v sobotu 9. září narazí na Spectrum Praha, Tempo Praha a Ledenici.

A také v tomto případě vsadí na zahraniční posily. „Zůstanou nám Beamont, Eradus a Van Lieshout, a navíc dorazí kanadský nadhazovač Zachary Pierce a Holanďan Emerson Lournes,“ dodal Šnelly.