Samková vyhrála kvalifikaci snowboardcrossu i ve Feldbergu

Zatímco snowboardisté měli jen zataženou oblohu, ženám už hustě sněžilo. „První jízda nebyla dobrá, druhá vyšla líp. Vyhrála jsem o 95 setin, jsem spokojená,“ uvedla třiadvacetiletá Samková, jež má v sezoně na kontě triumf z amerického Solitude, stříbro z Banska a páté místo z Montafonu. „Doufám, že zítra aspoň nebude sněžit a bude dobře vidět,“ přála si.

„Získat na 40 vteřinách celou sekundu je hrozně moc, u kluků to bylo o setinách,“ řekl trenér Marek Jelínek. Druhá česká závodnice Kateřina Louthanová se zranila při tréninku a do kvalifikace nenastoupila. „Zranila se na cílovém doublu, utrpěla lehký otřes mozku. Na saních byla odvezena naštěstí pouze na ubytovnu a ne do nemocnice. Vypadá, že bude v pořádku,“ uvedl Jelínek.