Smolný konec hvězdy. Chybělo mi půl centimetru, smutnila Wozniacká

Červené šaty s bílým lemem, na hlavě bílý kšilt. Náladu jedné z marketingově nejúspěšnějších sportovkyň planety by ovšem na pražské antuce nejlépe symbolizovala jiná barva. Černá, znamení smutku.



„Caroline Wozniacká!“ zaznělo ještě naposledy v areálu Sparty. Dánská megahvězda lidem zamávala, ale úsměv na tváři jí chyběl. Poté, co Lotyška Ostapenková proměnila svůj šestý mečbol, si poražená rychle oblékla šedou mikinu, sbalila obě tašky a odkráčela z kurtu.

V Praze se jí přitom tuze líbilo. Vyprávěla, jak měla čas i na rychlou prohlídku města, cenila si setkání s místní tenisovou omladinou, uznale mluvila o organizaci Prague Open. To nejpodstatnější však „tenisové princezně“ scházelo. Konec ve 2. kole je pro ni příliš brzký.

„Rozhodující chvíle? No, zjevně můj mečbol. Někdo křikl, že to byl aut, já zpomalila krok. Ale míč se skutečně dotknul lajny,“ řekla Wozniacká o sporné chvíli. „Stačilo možná půl centimetru, někdy to v tenise je i takhle. Podobnou situaci jsem při vlastním mečbolu zažila asi poprvé.“

Jelikož již v úvodním kole vypadla nasazená jednička Karolína Plíšková a nyní dohrála i dvojka, přebírá roli aktuálně nejvýše postavené ženy Barbora Strýcová.

„Mrzí mě to. Praha je nádherná, starali se tu o nás moc pěkně. Na antuku si pořád trochu zvykám, snad mi aspoň tenhle duel pomůže pro příští turnaje,“ dodala dánská star. „A v budoucnu se sem ráda vrátím.“

Bylo to notné, takřka tříhodinové drama. Ostapenková vršila nevyužité mečboly, sama jednomu čelila. U něj i přes smolnou chvíli pro Wozniackou proběhlo vše podle pravidel, jak potvrdil šéf turnajových sudích Jan Smíšek. A tak Lotyška tie-break třetí sady nakonec dotáhla k triumfu 7:5.

„Hrála dobrý zápas. Asi proti mně umí najít motivaci,“ ocenila Wozniacká vítězku, která ji za poslední měsíc zdolala již podruhé.

Tenisoví fanoušci se ve Stromovce projevili velmi kultivovaně. Jakmile měla Ostapenková možnost duel nečekaně uzavřít, hecovali ji potleskem. Pokud se ovšem Wozniacká držela ve hře, uznale aplaudovali také Dánce.

Takto se dění protočilo celkem pětkrát, pošesté už byl konec.

A další hvězda se rozloučila.