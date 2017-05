Smithson ve Svitavách pokračuje, posílil je Stria

Druhý rozehrávač Bryan Smithson podepsal na rok, a zařadil se tak po bok stávajícího jádra mužstva v podobě Romana Marka, Jiřího Jelínka, Pavla Slezáka a Tomáše Teplého. A to není vše. Řady Turů vyztuží někdejší hráč Pardubic a Děčína, křídelník Luboš Stria, jejž trenér Lubomír Růžička na podzim, podobně jako pivota Jelínka, vedl ve slovenské Handlové.

„Setrvání Bryana Smithsona v našem dresu vnímám z několika rovin,“ řekl kouč Růžička na adresu 31letého Američana. „Především j de o dobrého a zkušeného hráče, který by měl do další sezony vytvořit velmi silnou dvojici rozehrávačů s Romanem Markem. Zároveň už oba předvedli, že dokážou hrát i společně na hřišti. Bryan je skvělá osobnost, která se chce neustále zlepšovat. Je to i vzkaz našim skvělým fanouškům, že v příští sezoně chceme hrát basketbal, kterým j sme se prezentovali v roce 2017,“ pokračoval trenér Turů.

Také šestatřicetiletý Stria se s klubem dohodl na roční smlouvě. Bude jasně nejstarším hráčem Svitav; v tomto směru se mu trochu blíží jenom Slezák, jemuž ještě nebylo třiatřicet. Stria spolu s Jelínkem vybojoval v letech 2015 i 2016 v týmu Děčína v nejvyšší české soutěži stříbrné medaile a naposledy v Handlové měl průměr 8,5 bodu na zápas. Rodáka z Hořic, jenž měří 197 centimetrů, vždy zdobila přesná ruka z perimetru.

„Příchod Luboše může pro některé lidi být překvapením,“ uvedl kouč Růžička. „Pro mě při jeho angažování nehrál věk roli. Jedná se o velikého profesionála, který by měl našemu celku dodat zkušenosti na obou polovinách hřiště,“ doplnil Růžička.