Šlesingr: Proti vyšším trestům za doping byly Rusko, Bělorusko a Ukrajina

Předseda českého svazu Jiří Hamza se domníval, že se vám nejspíš nebude líbit, jak kongres IBU na petici reagoval. Je to tak?

Jsem spokojený tak na půl. Víceméně byl však kongres z mého pohledu zbytečný.

Proč? Protože mistrovství světa vzala Ťumeni už předchozí exekutiva a kongres potom neučinil žádné zásadní rozhodnutí ve věci požadavků sportovců?

Právě. Kongres odhlasoval, že exekutiva může pracovat na nových pravidlech. To ale ani nemusel odhlasovat, protože v případě urgentní situace to bylo v pravomoci exekutivy už předtím. Přitom jsem předtím tři čtvrtě hodiny telefonoval z Anterselvy s Bessebergem (prezidentem IBU) a on mi vysvětloval, jak právníci IBU usilovně pracují na našich požadavcích. A tady v Hochfilzenu zjistím, že s tím IBU od té doby neudělala vůbec nic. Nesáhli na to. Akorát kongresu předhodili požadavky, které jsme sepsali. Přeposlali naše zkopírované požadavky na WADA, aby jim řekla stanovisko, jestli jsou v souladu s jejich kódem. Přitom to už věděli během Anterselvy, že ten námi navrhovaný osmiletý zákaz je přísnější, než jak ho má nastavený WADA.

Takže jste si byli jisti, že tento váš požadavek IBU ani schválit nemůže?

Ano, věděli jsme, že tenhle bod nám nemůže projít. Ale ty dva další – snížení národních kvót a zvýšení pokut v případě dopingu – jsou naprosto v kompetenci IBU. To znamená, že kdyby IBU měla opravdu snahu sportovcům vyjít vstříc, tak by to už dnes vyřešené bylo. To napsali po jednání v Anterselvě dokonce i do své tiskové zprávy, že se svolává mimořádný kongres, aby to vyřešil už před Hochfilzenem. A vyřešilo se něco? Nevyřešilo se nic. Je to akorát tahání času. Ryba smrdí od hlavy. Mám z toho smíšené pocity. Akorát zase vytvořili další komisi. Už máme jednu na vyšetřování McLarenova dokumentu, tak teď musí mít IBU komisi i na vyšetření našich požadavků. Přemýšlím, jaká komise bude další.

Zatím na rozdíl od Lowella Baileyho v žádné nejste.

Ale myslím, že za chvíli v nějaké budu, protože jestli se budou dál takhle vytvářet komise, za chvilku v nich bude kdekdo. A za chvíli už tu nebude nikdo, kdo v nějaké komisi nebude.

Nebere vám to elán pokračovat v boji proti dopingu dál?

Je to přešlapování na místě. Na jednu stranu mě mrzí, že IBU nebylo schopné být v tomto směru důraznější a ukázat, že opravdu bojuje proti dopingu. IBU to jen oddaluje. Kdyby chtěla ukázat, že proti dopingu bojuje rázně, dějí se tu úplně jiné věci. Jediné, co je na tom pozitivního, je to, že v té nové komisi bude Lowell Bailey. Takže můžeme mít zprostředkované informace, jakým způsobem se to řeší a jak budou pravidla formulovaná - a můžeme do toho nějakým způsobem promluvit. Na druhou stranu je tam jen jedním člověkem ze šesti.

Michal Šlesingr na střelnici během stíhacího závodu v Oberhofu. Michal Šlesingr během tréninku před mistrovstvím světa v Hochfilzenu

Tři z nich jsou však právníci, kteří jsou zároveň předsedy národních federací, Německa, Litvy a Maďarska.

To je dobře, že jsou tam právníci. Ale doufám, že se pak někdo nebude otáčet na tom, že když budeme dopujícím národům krátit kvóty, tak že tím můžeme teoreticky trestat i čisté sportovce. To to kravina. Čistí sportovci podepsali petici, že to tak chtějí. To by prostě nebyl argument. Zrovna tyhle kvóty jsou řešitelné jednoduše. Nejde o pravidlo, kolem kterého by se muselo vymýšlet strašně moc omáčky. Těžší bude vymyslet systém finančních pokut. Samozřejmě nenapaříme milion eur někomu, kdo má ojedinělý dopingový případ a má rozpočet na rok 500 tisíc. To asi nemůžeme. Zato kvóty jsou nejjednodušší pravidlo na vymyšlení. Kdyby IBU skutečně chtěla a měla nulovou toleranci vůči dopingu, jak furt Besseberg prohlašuje, mohla ho aplikovat už tady.

Zato osmileté tresty za doping musí vzejít z WADA.

Já vím. WADA má dané rozmezí a IBU se nemůže pohnout za jeho hranice. Je to tak, že WADA investovala nějakou energii, aby ty tresty byly napříč sporty vyrovnané. Aby platilo, že když někdo bude brát EPO v biatlonu, dostane stejný trest, jako když ho bude brát v curlingu. Což mi přijde divné. Pro různé sporty je různý doping různě efektivní. A třeba u vytrvalostního sportu je EPO ta největší špína, ke které může docházet. Tresty za něj by proto neměly být vyrovnané pro všechny sporty. Ale bohužel v tom kódu WADA to tak je. My zatím musíme držet jejich linie a nesmíme se dostat za hranu. Můžeme ale i s dalšími federacemi, které tomu budou přístupné, vyvinout tlak na WADA, že chceme globálně tresty zpřísnit. Což je věc, na kterou Lowell v té komisi bude taky tlačit.

Co říkáte tomu, že Rusové odmítají vrátit mistrovství světa a chtějí napadnout legitimitu kongresu?

V první řadě bychom se měli zamyslet nad tím, jak Rusové mistrovství světa dostali. Pokud uzávěrka kandidatur na mistrovství byla až potom, co jejich RUSADA byla zbavena akreditace a oni neměli funkční antidopingový systém, tak u té kandidatury vůbec neměli být. To byla ta největší chyba, že IBU vůbec dopustila, aby Ťumeň kandidovala na mistrovství světa

S VÁMI NA JEDNOM PÓDIU NEBUDU. Martin Fourcade z Francie odchází z medailového ceremoniálu po smíšené štafetě v Hochfilzenu, když byli oceňováni bronzoví Rusové.

V souvislosti s Ruskem jste také napsal na Facebook, že v Hochfilzenu startuje závodník, který si to nezaslouží. Měl jste na mysli Loginova, že?

Já si do něj rejpnul. Budu rejpat do každého, o kom vím, že má takovou dopingovou historii jako on. Kdyby se to stalo v kterékoliv jiné zemi, co doping odsuzuje, tak toho sportovce v tak vypjaté době na mistrovství světa vůbec nevezmou. U nás kdyby někdo dopoval, tak už si v týmu neškrtne. Start Loginova je jen obrázek přístupu, jak moc je doping pro Rusy špatný nebo ne, jak moc je to tlačí na patě.

Na Facebooku dostáváte i nenávistné vzkazy ruských fanoušků.

Ať si chodí, to je ta jejich propaganda. Oni jim asi říkají, že dopují všichni, akorát že po Rusech někdo jde. Ale ta statistika dopingových případů v biatlonu hovoří naprosto jasně. To jsou čistá fakta, ze kterých se nemůže žádný Rus vykroutit. Teď tady prohlásí ruský prezident biatlonu, že nepřítel číslo 1 jsou pro Rusy Češi, protože jsme prý zhrzení, že nám Ťumeň vzal mistrovství světa. My to mistrovství nechceme. Jirka Hamza to prohlásil už několikrát, nám nejde o to získat ho zpět. Tady se řeší hodně velký problém s ruským dopingem a jestli to oni furt chtějí házet na něco jiného a nemají tam vůbec žádnou sebereflexi, tak tam je něco špatně u nich, ne u nás. Když se na kongresu hlasovalo, zda kongres podporuje vyšší tresty za doping v rámci toho, co navrhují sportovci, bylo to odhlasované poměrně drtivě. Přičemž proti vyšším trestům byly jen tři hlasy: z Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

Pojďme nyní aspoň na skok od sportovní politiky k závodům na šampionátu. Jak se před vašim úvodním sobotním startem cítíte?

Jo, na tréninku se cítím den ode dne líp, na trati i na střelnici, získávám potřebnou sebedůvěru. Doufám, že se teď nakopnu. Chtěl jsem jet už štafetu, mrzí mě, že jsem ji nemohl jet, ale šlo o rozhodnutí trenérů, neměli to určitě snadné.