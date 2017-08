Univerziáda v Tchaj-pej zahájena, ceremoniál provázely nepokoje

Účast na zahajovacím ceremoniálu není pro sportovce jen zábavou, jak se z televize může zdát. Příchodu na plochu předchází zdlouhavé čekání, postávání na místě a všemožné zmatky.



Česká výprava třeba letos strávila víc než hodinu v autobuse před vesnicí, než na zahájení vůbec vyjela. Pak už šlo vše hladce, místní policie totiž pro autobusy vyčlenila speciální pruh.

Hned po výstupu na prostranství před tchaj-pejským stadionem zasáhla sportovce vlna vedra a nadšený jásot z úst domácích nadšenců, kteří hlasitě vítali všechny příchozí.

Po dalším nekonečném čekání v ochozu kryté haly, určené pro basketbalový turnaj, konečně vyzvali organizátoři delegaci České republiky k seřazení se na chodbě. Počáteční nadšení ale vzápětí vystřídalo znepokojení, protože všude kolem začali horlivě pobíhat členové ochranky.

Před stadionem totiž došlo k potyčce mezi skupinami fanoušků a chvíli dokonce nebylo jasné, bude-li ceremoniál pokračovat.

O co šlo?



Nejspíš o střet ideologií.

Jedna část místního obyvatelstva totiž bere Tchaj-wan jakou součást Číny, ta druhá se tomu zase brání. I proto se také čínští sportovci zahajovacího ceremoniálu nezúčastnili.

K vážnějšímu incidentu ale nedošlo a po několika minutách se situace na stadionu uklidnila. Program mohl pokračovat.

To už čeští sportovci kráčeli přímo do středu stadionu. Ochozy plné nadšených diváků jim mávaly a neúnavně oplácely gesta a pozdravy. Fanoušci byli opravdu vytrvalí, neboť to vydrželi celé dvě hodiny.

Když byla česká reprezentace na místě, usadila se na tribunu v očekávání dalšího programu. Z útrob stadionu vystupovaly stále další a další průvody, až konečně přišli tolik očekávaní domácí miláčci.

Jásot tribun byl v tu chvíli ohlušující.

Ani ten ale českou výpravu na stadionu neudržel. Únava z tréninků a nedostatek spánku v důsledku časového posunu si vyžádaly svou daň a Češi se rozhodli dát přednost brzkému odchodu a kvalitnímu odpočinku. Kvůli problémům s diváky navíc celý program nabral více než hodinové zpoždění, to některé disciplíny začaly hned v neděli.

Česko v Tchaj-pej reprezentuje 139 sportovců v 15 disciplínách. Boje o medaile vypukly v neděli 20. srpna a potrvají deset dní. Na poslední letní světové univerziádě v Koreji získala Česká republika 9 medailí.

Kolik si jich domů odveze letos?