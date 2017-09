Chci se Slavií vyhrát titul i pohár, říká maďarská posila Hudakova

Hudaková začínala s házenou v Bratislavě, následně se přesunula na jih, kde roky hrála za vyhlášený maďarský klub Györi Audi ETO KC, V něm se potkala třeba s českou reprezentantkou a také dlouholetou slávistickou oporou Janou Knedlíkovou. Za Maďarsko nastoupila také na nedávném mistrovství Evropy juniorek a celkově v mládežnických reprezentacích působí čtyři roky. V létě podepsala dvouletou smlouvu se Slavií Praha.

Překvapilo vás, že jste hned v prvním ligovém utkání vstřelila sedm gólů?

Vlastně ano a přiznám, že jsem to nečekala. Ale je to důsledek naší dobré souhry, kterou jsme ladili od prvních přípravných zápasů. Vyhověly jsme si se spoluhráčkami a ony mně v mém prvním utkání za Slavii hodně pomohly. Za to jsem ráda a věřím, že se budeme ještě zlepšovat.

Věděla jste, že přicházíte nahradit na levou spojku dvě velké opory Slavie posledních let - Hanu Kutlvašrovou a Kamilu Kordovskou?

Ano, to jsem věděla, stejně jako že to byly zkušené hráčky, které za Slavii odehrály spoustu výborných zápasů a dokázaly je rozhodovat. O to jsem se hned v prvním utkání snažila i já, abych co nejvíce pomohla, zvlášť, když jsem hrála na své nejoblíbenější pozici levé spojky.

Nebyla jste před prvním zápasem v novém působišti a dresu nervóznější než obvykle?

Ani ne. Já jsem se naopak na první zápas velmi těšila. Říkala jsem si, už aby ta sezona začala a mohly jsme hrát.

Jak probíhala vaše aklimatizace v novém klubu a seznamování se spoluhráčkami?

Dovolím si říct, že všechno šlo jako po másle. Přestože jsem se do příprav zapojila až později, protože jsem hrála na juniorském mistrovství Evropy, tak si nemohu na nic stěžovat. Spoluhráčky byly milé a se vším mi pomohly, abych se tu cítila co nejlépe.

Čeho byste se Slavií ráda dosáhla?

Otevřeně? Vyhrát titul i pohár. S naším týmem nemůžeme mít malé cíle. A sama osobně k tomu chci přispět co největším dílem. Ale přitom ještě musím stále získávat zkušenosti, abych byla platná pro tým.

Berete přesun do Slavie jako posun v kariéře?

Česko-slovenská liga má dobrou úroveň a věřím, že když se mi bude dařit, tak se z ní mohu posunout ještě dál, do nějakého dobrého zahraničního klubu.