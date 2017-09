Bolest slovenské hvězdy. Před OH brzdí Velez-Zuzulovou zraněné koleno

Třiatřicetiletá lyžařka, která byla v posledních dvou letech vždy celkově druhá ve Světovém poháru, se z Jižní Ameriky rychle vrátila do Evropy a podstoupí vyšetření. A určitě nestihne úvodní slalom SP ve finském Levi 11. listopadu.

Podle spekulací slovenských médií má v koleni přetržený zkřížený vaz. „V podstatě je to to samé, co před čtyřmi lety. Jen tentokrát to odneslo pravé a ne levé koleno,“ posteskla si zkušená lyžařka a bývalá rivalka i kamarádka Šárky Strachové.

Ve Světovém poháru závodí šestnáct sezon, vybojovala pět vítězství a v dalších 30 závodech byla na stupních vítězů. Nikdy však nezískala malý glóbus za triumf ve slalomu. Minulou sezonu byla suverénní Američanka Mikaela Shiffrinová, loni Slovenku předčila v konečném pořadí disciplíny Švédka Frida Hansdotterová.

„V životě ne vždy to jde tak, jak bychom chtěli. Momentálně je to bolest a moře slz, ale věřím, že brzy přijde úsměv,“ napsala Velez-Zuzulová k fotografii při chůzi s berlemi na facebooku. „Vracím se do Evropy. Zatím nedokážu říct, co bude dál.“

Na olympijských hrách slovenská hvězda startovala třikrát a byla nejlépe desátá ve Vancouveru. O hry v Soči ji připravilo právě poraněné koleno.