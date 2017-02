Skokanům začíná světový šampionát. Překvapí některý z pětice Čechů?

Pryč jsou doby, kdy právě Jakub Janda ovládl Turné čtyř můstku a následně i celý Světový pohár. Skokanská reprezentace v současné době prochází generační obměnou. I proto Češi čekají na medaili z mistrovství světa od roku 2005.

Tehdy si Janda v německém Oberstdorfu dolétl pro stříbro a bronz a čeští skokané byli zase chvilku na výsluní. Od té doby byl účasti na stupních vítězů nejblíže Roman Koudelka, jenž před dvěma lety ve Falunu na malém můstku skončil čtvrtý.

Program skokanů na lyžích Mistrovství světa v Lahti Pátek: 13:30 skok střední můstek muži - kvalifikace, 17:30 skok střední můstek muži - finále. Neděle: 16:30 skok střední můstek - smíšená družstva. Středa: 17:00 skok velký můstek muži - kvalifikace. Čtvrtek: 17:30 skok velký můstek muži. Pátek: 16:15 skok velký můstek - družstva.

Právě do sedmadvacetiletého Koudelky se před letošním šampionátem vkládají největší naděje. Před dvěma lety v hodnocení Světového poháru skončil na sedmém místě, loni jedenáctý.

Jenže letos se zatím nepotkal s ideální formou. Aktuálně mu patří 25. místo v hodnocení SP, což stačí i na pozici nejlepšího českého skokana. Ale téměř v polovině závodů nepostoupil z kvalifikace do hlavního klání.

„Nejde mi to. Je to asi hlavou, ve zkušebních kolech se mi vždycky daří, ale v závodu moc chci a udělám technické chyby, což mě stojí hodně metrů,“ posteskl si Koudelka po představení na republikovém mistrovství v Harrachově. „Skoky jsou vždycky o hlavě bez ohledu na to, jak je člověk zkušený. Záleží i na aktuálním rozpoložení.“

Po lednovém domácím šampionátu absolvoval Koudelka ještě dva podniky Světového poháru v Zakopaném a Wellingenu. Poté však cítil, že před blížícím se vrcholem sezony v Lahti potřebuje kvalitně potrénovat se svým trenérem Richardem Schallertem, nabrat formu a zvýšit si i pošramocené sebevědomí, a proto vynechal lety na lyžích v Oberstdorfu.

A generálky před mistrovství světa se Koudelkovi povedly. V japonském Sapporu dolétl na páté místo a na olympijském můstků v Pchjongčchangu skončil jedenáctý.

„Věřím, že i když sezona nebude úplně top, tak se to třeba na mistrovství světa otočí,“ přidal Koudelka, mezi jehož přednosti patří skvělý odraz, který může zužitkovat na malém můstku.

„Moje největší zbraň určitě bude malý můstek, kde nejsou tolik znát různé vychytávky na kombinézách a záleží hlavně na odrazu.“

Mladé pušky pod křídly harcovníků

Nominace mužské reprezentace čítá pět jmen a kromě zkušeného Jandy, Koudelky a Lukáše Hlavy, do Finska odletěli i mladíci Tomáš Vančura a Viktor Polášek.

Novoměstský skokan na lyžích Viktor Polášek (uprostřed) se raduje z titulu juniorského mistra světa.

Pro oba to bude premiérové individuální představení na světovém šampionátu, během kterého by měli především sbírat zkušenosti. Naopak na sever nezamířil Vojtěch Štursa, české překvapení letošní sezony, který se po Novém roce potýká s výpadkem formy.

„Vzhledem k poklesu formy nebyl na vlastní žádost nominován,“ uvedl sportovní ředitel skokanského úseku Rostislav Jozífek.

Zejména devatenáctiletý Polášek na sebe v letošní sezoně upozornil, když si v zámoří na mistrovství světa juniorů doskočil pro zlatou medaili. Navázal tak na deset let starý titul Romana Koudelky.

Skokané do mistrovství vkročí v pátek po poledni kvalifikací na středním můstku. Večer se poté skáče hlavní závod. Načasoval Koudelka formu na vrchol sezony? A překvapí některý z mladíků?