Koudelka: Zatím mi to nejde, snad se to na mistrovství světa otočí

„Skákalo se mi dobře, i když skoky nebyly úplně ideální. Určitě by bylo lepší, kdyby se závody odehrály na větším můstku K120, pak by to pro mě mělo smysl.“

27letý Koudelka je tradiční českou skokanskou jedničkou, během kariéry dokázal vyhrát pět závodů Světového poháru. Do letošní sezony však nevstoupil dobře, v polovině závodů ani neprošel do druhého kola, na což není zvyklý.

Svého zatím nejlepšího výsledku dosáhl minulou sobotu na závodech v polské Visle, kde skončil na 13. místě. V celkovém hodnocení SP je nyní až 30., těsně za svými krajany Štursou a Jandou.

„Nejde mi to. Je to asi hlavou, ve zkušebních kolech se mi vždycky daří, ale v závodu moc chci a udělám technické chyby, což mě stojí hodně metrů,“ posteskl si Koudelka. „Skoky jsou vždycky o hlavě bez ohledu na to, jak je člověk zkušený. Záleží i na aktuálním rozpoložení.“

V minulém roce se v Koudelkově životě hodně změnilo, s manželkou Andreou přivítal na svět syna Karla. „Zvykám si na novou roli taťky, všechno se učím,“ usmál se závodník z Lomnice nad Popelkou. „Odjíždět na závody je pro mě ještě těžší než dřív a vždycky se zase těším domů. Někdy je odloučení dlouhé, ale takový je náš sport, po sezoně jim to zase vynahradím.“

Ve čtvrtek elitní skupina českých reprezentantů odjíždí na další závody Světového poháru do polského Zakopaného. Další víkend se skáče na středním můstku ve Willingenu a pak následují lety na lyžích v Oberstdorfu. „Tam s největší pravděpodobností nepojedu, protože chci někde s Richiem (trenérem Richardem Schallertem) potrénovat, nabrat formu a zvednout si sebevědomí.“

Poté už následují závody v Japonsku a v Koreji a přijde vrchol lyžařské sezony: mistrovství světa ve finském Lahti. Právě k němu Roman Koudelka upíná své naděje. „Věřím, že i když sezona nebude úplně top, tak se to třeba na mistrovství světa otočí. Moje největší zbraň určitě bude malý můstek, kde nejsou tolik znát různé vychytávky na kombinézách a záleží hlavně na odrazu.“