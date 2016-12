Psychický problém, pěkně mě to rozčiluje, říká o své krizi Koudelka

Těšil se na novou sezonu, vstoupil do ní s nadšením, novým otestovaným materiálem a psychickou pohodou. Nyní ale moc důvodů k úsměvu nemá. Místo toho, aby ve Světovém poháru útočil na stupně vítězů, pohybuje se často mimo bodovanou třicítku a zoufá si.

V druhém závodu sezony ve finské Ruce byl po prvním kole šestý, ale další pokus se mu nepovedl a od té doby se trápí. „Pěkně mě to rozčiluje,“ přiznal pětinásobný vítěz závodu Světového poháru, který proto nyní častěji pracuje s psycholožkou Zdeňkou Sládečkovou. „Ale někdy jseš nahoře, někdy dole. Já vím, že to je jen v hlavě,“ prohlásil.

Na tréninku v Klingenthalu totiž skákal přes 135 metrů, v přípravě se mu dařilo i v Ga-Pa. „Vím, že to je jen psychický problém. Nejsem úplně v háji, že bych nevěděl kudy kam. Cítím se dobře, ale chtělo by to nějaký výsledek,“ podotkl sedmadvacetiletý skokan, který letos bodoval ve třech ze šesti závodů a nejlépe byl sedmnáctý.

Rád by se dobrého výsledku dočkal už na Turné čtyř můstků, které začne čtvrteční kvalifikací na závod v Oberstdorfu. „Nejlepší by bylo, kdybych na Turné skočil všechny závody,“ pousmál se hořce. Koudelka ví, že to bude hodně těžké, ale k lepší výkonnosti by ho mohl nakopnout extrémně povedený soutěžní skok. „Tréninkové skoky mám dobré.“

Zatímco v tomto ročníku ještě nedosáhl na elitní patnáctku, v minulé sezoně vyhrál závod SP ve Wisle a v té předchozí byl na stupních vítězů hned osmkrát. „Teď je to jiné,“ konstatoval Koudelka. Před sezonou přitom mluvil o úspěchu na Turné a hlavně útoku na medaile na únorovém mistrovství světa v Lahti. „To se docela zásadně změnilo. Dívám se jen k Turné, věřím, že když se jeden skok povede, že se to zlomí. Na Turné si to chci užít a chytit se. Před mistrovstvím světa je pořád dost času. Teď nejsem v pozici, že bych si na sebe měl vyvíjet tlak.“

Ve Světovém poháru už je jedenáct sezon, už dávno není tím talentovaným teenagerem. V létě se mu narodil syn Karel, začat stavět dům. I to mohou být faktory, které se na jeho formě mohly projevit. „Já to tak nevnímám,“ ujistil Koudelka. „Karel na to nemá vliv, stejně jsem pořád pryč,“ mávl rukou. Doma akorát přebaluje a vozí kočárek. „Víc jsem se ještě nenaučil,“ pousmál se.

Výstavba domu ale zátěží je. I finanční. „Starosti to určitě jsou, mám na to ale lidi, kteří se o to starají,“ řekl Koudelka. „Ale už by to chtělo vydělat nějakou korunu, lehce mě to brzdí,“ připustil. Velkou část přípravy si totiž hradí ze svého. „To je realita a nejsou to malé částky. Potřebuju skákat dobře, abych si příští rok mohl zaplatit přípravu, vždyť je olympiáda,“ upozornil.

Vánoce strávil doma s rodinou. Musel ale dávat pozor na to, aby moc nepřibral. „Přibral jsem půl kila, to je v pohodě,“ řekl. „Ale je jasné, že jsem se trochu musel hlídat. Nemohl jsem sníst po návštěvách všechno, co mi dali pod nos, to bych byl jako koulička,“ dodal s úsměvem.