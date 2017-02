Kowalczyková slavila v Pchjongčchangu padesátý triumf ve Světovém poháru

Závody SP v běhu na lyžích v Pchjongčchangu Skiatlon 2x7,5 km ženy: 1. Kowalczyková (Pol.) 43:54,7, 2. Stephenová (USA) -56, 3. Išidaová (Jap.) -1:14,8, 4. Pattersonová (USA) -1:21,4, 5. Nordströmová (Švéd.) -1:22,3, 6. Medveděvová (Rus.) -1:29,3, 7. Svendsenová (Nor.) -1:35,8, 8. Schichová (Něm.) -1:41,7, 9. Slindová (Nor.) -1:51,6, 10, Kobajašiová (Jap.) -1:55,9. Průběžné pořadí SP (po 23 z 32 závodů): 1. Wengová (Nor.) 1531, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) 1215, 3. Östbergová (Nor.) 1199, 4. Nilssonová (Švéd.) 1009, 5. Digginsová (USA) 782, 6. Björgenová (Nor.) 679.