Van Gerwen překazil Andersonovi útok na zlatý hattrick v šipkách

Kromě dvacetikilové stříbrné Trofeje Sida Waddella si sedmadvacetiletý Van Gerwen odnesl i šek na 410.000 eur (11 milionů korun).

O 19 let starší Anderson vyhrál na mistrovství světa 17 zápasů za sebou, ale nizozemský rival byl nad jeho síly. Van Gerwen, jenž byl s 25 turnajovými triumfy šipkařským králem roku 2016, potvrdil i výraznou dominanci ve vzájemných soubojích. Skotského šampiona porazil v 36. duelu potřiadvacáté a navázal na světový titul z roku 2014.

„Jsem v sedmém nebi. Musel jsem vytáhnout to nejlepší, co umím. Můj průměr 108 mluví za všechno. Bylo to neuvěřitelné pro všechny,“ uvedl nový mistr světa přezdívaný Mocný Mike po finále ve vyprodaném Alexandra Palace. V semifinále proti krajanovi Raymondu van Barneveldovi měl přitom ještě lepší průměr na tři šipky - 114,05 znamenalo nový rekord mistrovství světa.

Andersonovi překazil útok na zlatý hattrick, který v minulosti vybojovali jen Angličané Eric Bristow (1984-86) a Phil Taylor (1995-2002 a 2004-06). „Michael si to zasloužil po tom roce, jaký měl. Ale já mám za sebou tři prima roky,“ uvedl Anderson.

Šestapadesátiletý Taylor, jenž má rekordních 16 titulů, letos vypadl ve čtvrtfinále s Van Barneveldem.