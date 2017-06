Až do Londýna? Divoký běh a dva návraty Simony Vrzalové, ženy za pultem

Atletika

Zvětšit fotografii Simona Vrzalová | foto: Yan Renelt, MAFRA

dnes 13:29

V deset ráno nakluše do krámu svých rodičů, kteří mají v Českém Těšíně večerku. Stojí za pultem, nosí zboží, oceňuje. „Je to lítačka, celý den na nohou,“ vypráví. Ve čtyři odpoledne má padla, sedne do auta a odveze se do Ostravy na trénink.