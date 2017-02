Abrahamovi se poslední den testování v Austrálii nevydařil

Nepovedlo se mu dostat pod hranici 1:30 minuty, což byl jeho dnešní cíl. Stejně jako ve čtvrtek byl nejrychlejší Maverick Viňales ze Španělska, za kterým český závodník zaostal o 1,9 sekundy.

„Dnes to nebylo nic moc. Měli jsme za cíl zajet pod 1:30, ale nepodařilo se mi to,“ uvedl Abraham na svém facebookovém profilu. Jeho nejrychlejší čas měl hodnotu 1:30,452, byl tak pomalejší než ve čtvrtek. „Na začátku jsme zkoušeli experimentální gumy, které měly být lepší a údajně s nimi jezdci zajeli nejlepší časy. Mně ale prostě moc nesedly,“ přiznal jezdec týmu Pull&Bear Aspar, který se do MS vrací po roce, kdy závodil v superbicích.

Abraham podle svých slov bojoval s nestabilní přední částí motocyklu Ducati. „Po odzkoušení první sady jsem byl vážně dost frustrovaný, protože to prostě nešlo zmáčknout pod těch třicet,“ uvedl Abraham. Poté již jen takzvaně simuloval závod a jezdil více kol v kuse.

„Svoje pneumatiky jsme už neměli, ale Michelin nám nabídl jeden set, protože potřeboval odzkoušet simulaci závodu. To bylo pozitivní, zvedlo mi to náladu.“ Dařilo se mu totiž zajíždět stabilní časy pod 1:31 minuty. „V druhé polovině začal být problém s elektronikou a motorka ztrácela výkon. To by ale neměl být problém, protože kluci ví, co s tím,“ řekl Abraham.

Stejně jako další jezdce kategorie MotoGP ho před startem sezony čeká ještě jedno testování - od 10. do 12. března v Kataru, kde šampionát poté na konci měsíce začne. „Máme, co zlepšovat, ale po zatím pěti úspěšných dnech na to určitě máme,“ dodal Abraham optimisticky.