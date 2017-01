Sdruženář Dvořák skončil v Chaux-Neuve šestnáctý, dominovali Němci

SP v severské kombinaci v Chaux-Neuve (Francie) 1. Riessle 22:44,0, 2. Rydzek -2,2, 3. Frenzel (všichni Něm.) -7,9, 4. Krog (Nor.) -11,1, 5. Gerstgraser (Rak.) -11,8, 6. A. Watabe (Jap.) -12,2, 7. Moan (Nor.) -12,9, 8. Kircheisen (Něm.) -13,2, 9. Gruber (Rak.) -13,5, 10. Gerard (Fr.) -14,2, ...16. Dvořák -29,4, 19. Portyk -36,7. Průběžné pořadí SP (po 12 z 22 závodů): 1. Frenzel 944, 2. Rydzek 930, 3. Riessle 721, 4. A. Watabe 489, 5. Kircheisen 466, 6. Graabak (Nor.) 356, ...29. Dvořák 82, 34. Portyk 61, 50. Pažout (ČR) 4.