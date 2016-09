Šonka se s evropskou částí Air Race rozloučil čtvrtou příčkou

Šonka přitom byl po kvalifikaci přeřazen na poslední místo kvůli překročení limitu otáček motoru a musel v prvním vyřazovacím kole nastoupit proti vítězi kvalifikace Nigelu Lambovi z Anglie. I přes penalizaci za špatný průlet branky ho ale dokázal porazit. „Nigel udělal stejnou chybu jako já a to nás zachránilo,“ uvedl Šonka v tiskové zprávě.

Proti Američanovi Michaelu Goulienovi pak podle svých slov předvedl nejlepší let za celý víkend. „Bohužel ve finále už jsem to nedokázal zopakovat. Udělal jsem dvě chyby, které letadlo zpomalily. Až moc jsem tlačil na pilu. Čtvrté místo nakonec celkem beru, ale ten pocit z bramborového umístění je smíšený. Zvlášť, když jsem si to pokazil vlastně sám,“ řekl Šonka, který před týdnem v Moravské Třebové obhájil titul mistra Evropy v disciplíně freestyle a skončil druhý v klasické akrobacii v nejvyšší kategorii Unlimited.

Poslední evropský závod sezony vyhrál Australan Matt Hall, před závěrečnými dvěma díly v Indianapolis a Las Vegas je v čele Němec Matthias Dolderer.