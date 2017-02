Jislová pojede štafetu místo Charvátové. Finišovat bude Koukalová

Jessica Jislová štafetu rozběhne, předá Evě Puskarčíkové, následovat budou Veronika Vítková a finišmanka Gabriela Koukalová.

Původně uvažoval kouč českých žen o jiném složení týmu, protože ve sprintu a stíhacím závodě jej uspokojily střelecké výkony Lucie Charvátové. „Byly celkem vyrovnané,“ podotkl. Zlom však nastal po středečním vytrvalostním závodě, v němž Charvátová nabrala na čtyřech položkách osm chyb.

Pro 22letou Jislovou půjde o první start na tomto šampionátu. „Od jejího posledního závodu v IBU Cupu už uplynuly dva týdny. Také tuto skutečnost jsme brali v potaz,“ uznal Vítek. Přesto mladou biatlonistku po konzultaci se šéftrenérem Ondřejem Rybářem do štafety nasadil.

SPOLUBYDLÍCÍ. Na šampionátu spolu Charvátová (vlevo) a Jislová bydlí na pokoji.

Premiéru v ní si na mistrovství světa odbyla už loni v Oslu, kdy zaskakovala za nemocnou Evu Puskarčíkovou a nabrala na prvním úseku minutovou ztrátu, když se od trestného kola na stojce zachraňovala až posledním dobíjením. Gabriele Soukalové tehdy předala na 18. místě.

Češky posléze i se třemi trestnými koly Charvátové na třetím úseku dokončily závod na šestém místě.

Ve Světovém poháru se v této sezoně Jislová představila ve třech kolech, ale na body ani jednou nedosáhla.

Variantu, že by do Hochfilzenu dodatečně povolali dvojnásobnou evropskou mistryni juniorek Markétu Davidovou, čeští trenéři zavrhli. „Bylo by to zbytečně komplikované. Čtvrtá holka na tom tady zase není tak špatně, abychom Markétu museli povolávat za cenu těch komplikací,“ řekl Vítek.

Před štafetou posuzovali také dosavadní vyčerpání Gabriely Koukalové. „Ale myšlenka nepostavit ji nebyla aktuální,“ konstatoval Vítek. Sama Koukalová chce štafety jezdit stejně jako její konkurentky.

„Ano, Gábina už toho taky začíná mít dost, ale nevidím tady žádnou závodnici, která by nebyla utahaná,“ dodal kouč.