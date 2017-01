Snubní prsten ovlivní i její hru, věří kouč Sereny Williamsové

Pochlubila se diamantovým prstenem, který při této příležitosti obdržela. Se sestrou Venus v Austrálii vesele dováděly v Melbourne, kde je slavnostně přivítali před prvním grandslamem nové sezony.

Serena Williamsová číslo 2, ta na kurtu, je oproti tomu momentálně nečitelná. Jaká to novinka; v roli tenisové triumfátorky byla zvyklá na nekončící příval titulů. Po US Open a semifinálové prohře s Karolínou Plíškovou zvolila pauzu, vrátila se letos na turnaji v Aucklandu – a poroučela se po 2. kole a kariérním negativním rekordu v podobě 88 nevynucených chyb.

„Nevím, co říct, abych nebyla sprostá,“ uvedla a nepříliš galantně zkritizovala podle ní extra nevlídné počasí, což patrioti na Novém Zélandu neslyšeli rádi a list New Zealand Herald napsal: „Škody pro turnaj naštěstí nebudou velké, protože většina rozumí tomu, že se snaží svést nečekané vyřazení na vnější podmínky.“

Serena je šťastná a zamilovaná.

Serena je herně hádankou.

Obě tyto roviny se nyní bude snažit skloubit. Jde o hodně, o dějiny: Plíšková jí zabránila v naději na grandslamový titul číslo 23, jímž by odskočila rekordmance otevřené éry Steffi Grafové (22) a přiblížila by se absolutní premiantce, Australance Margaret Courtové (24).

Dokáže to? Rok 2016 naznačil, že se u kdysi neotřesitelné vládkyně cosi děje. Že to není jako dřív.

Starty vážila velmi pečlivě, nastoupila pouze na osmi akcích včetně olympiády; zrovna v Riu skončila senzačně již ve 3. kole po porážce s Ukrajinkou Svitolinovou. Výsledkem jsou jen dva tituly. Jeden z Wimbledonu, na zbylých grandslamech dvakrát padla ve finále a Plíšková jí připravila ještě mrzutější konec. „Čím jste starší a mladší holky po vás víc a víc jdou, bude to jen a jen těžší,“ řekla její slavná krajanka Mary Joe Fernandezová. „Rekord Grafové překoná. Ale bude ji to stát více úsilí než v minulosti.“

Klíčovou chybou pro všechny konkurentky by však bylo, kdyby Serenu W. rovnou odepsaly.

V jejím věku a se všemi trofejemi logicky upřednostňuje kvalitu nad kvantitou. Dva tituly se mohou zdát málo, ale ze zmíněných osmi startů pětkrát došla do finále.

Bída a vztek v Aucklandu? Může jít o znak nerozehranosti, nikoli oznamení úpadku. Williamsovou nejspíš štve, že kvůli prohře neměla k dispozici více testovacích duelů, ale dobře ví, že pravá sezona jí začíná až o víkendu v Melbourne.

Serena Williamsová a Alexis Ohanian

V dějinách ženského tenisu je málo lepších hráček než sošná dcera poněkud despotického otce Richarda Williamse. Je celoplanetární sportovní ikonou, vzorem pro mnohé začínající hráčky a tuto roli dávno vzala za svou. K výsadní pozici patří i rozladění z každého pádu.

„Ano, mám v tomto smyslu ‚bohužel‘ jen ty nejvyšší cíle. Logicky jimi jsou výhry na grandslamech,“ řekla v Aucklandu.

Hrající legendu by jednorázový výpadek rozhodit neměl. A pokud jí tenis pomohl k většině „bonusů“ soukromého života, nyní věří v opačný proces. Tedy že se pohoda z dění mimo kurty přenese na ně.

Tenistky potřebují stabilitu. Jinak se totiž kolem nich každý den všechno mění: státy, povrchy, soupeřky, podmínky. Pokud je šťastná, není jediný důvod, proč by to nemělo pozitivně ovlivnit i její hru,“ řekl pro list The New York Times její kouč Patrick Mouratoglou.

„Prsten moci“ americká hvězda od nastávajícího nedostala, éra její absolutní dominance asi skončila. Přesto jí i kousek kovu na ruce může pomoci k tomu, aby trumfla ikonu Grafovou a pak třeba i Courtovou. Jízda nekončí. Ještě ne.

Zasnoubená, spokojená – a rekordní?

Na konci loňského roku dorazila Serena s vyvoleným na Nový Zéland: