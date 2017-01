Všichni si zaslouží rovnost, říká Serena W. Sama chce obnovit dominanci

Měla na sobě černé tričko s výmluvným nápisem: „Rovnoprávnost.“ Tenisová ikona si nemohla nechat ujít příležitost, jak připomenout jednoho ze svých nejslavnějších krajanů. A stihla to tak akorát, neboť se v Americe zrovna blížila půlnoc.



A ona hovořila na opačné straně planety, v australském Melbourne. „Jelikož slavíme Den Martina Luthera Kinga, je důležité šířit jeho poselství,“ kázala na tiskové konferenci. „Rovnost lidí a lidská práva jsou něčím, co bychom měli mít neustále na paměti. Měli bychom se v tomto směru stále posouvat dopředu.“

Těžko srovnávat muže, jehož činy a slova měnily dějiny, s „pouhým“ sportovcem, jakkoli je i slavnější ze sester Williamsových ve svém řemesle ikonou. Odkaz charismatického řečníka si zvlášť černošští sportovci hýčkají. Vnímají jej jako někoho, kdo výrazně usnadnil životy i jim; nejspíš i proto Serena neváhala a využila příležitosti.

Jen je sportovní terminologií ironické, že zatímco Luther King položil život za myšlenku, aby bylo všem dopřáno stejných podmínek, Williamsová by ráda obnovila svou „tenisovou totalitu“.

Jistě, je jí už 35 let. Druhá polovina roku 2016 jí nevyšla podle představ. Z turnajů nejprestižnější čtyřky ovládla pouze Wimbledon, takže už neplatilo, že kamkoli vstoupí její nohy, konkurence se pomalu může loučit s titulem.

Serena Williamsová a její snoubenec Alexis Ohanian.

S o to větším hladem nyní velí k návratu. První titul, ideálně z Australian Open, by Sereně dopřál 23. grandslamový pohár, čímž by odskočila Steffi Grafové (22). Historicky nejúspěšnější Australanka Margaret Courtová jich má 24, čili plán zní – dohnat a přeskočit.

Možná i proto po úvodní výhře nad Bencicovou přiblížila fanouškům osobní plány, kdy hodlá nedávné zásnuby s milionářem Alexisem Ohanianem, spoluzakladatelem sociální sítě Reddit, proměnit ve svatbu: „V únoru to přijde. Momentálně se ale koncentruji jen na tenis. Na zbytek nemyslím.“

Ohanian přihlížel i jejímu vstupu do prosluněného turnaje v Melbourne. Chvílemi její hra byla skvělá, jindy šlo znát, že zápasová praxe chybí. „Udělala jsem pár chyb v klíčových momentech,“ uznala; týkalo se to i jedné dvojchyby při mečbolu.

Ale co: první krok zvládla a grandslamy se nevyhrávají v úvodních dnech.

Zraky všech na ni budou mířit čím dál víc. Je hrající legendou, což potvrdila i mladičká Destanee Aiavaová, první účastnice grandslamu narozená v roce 2000. Když Serenu před Australian Open označila za svůj idol a ženu, která ji přilákala k tenisu, americká triumfátorka si s ní zatrénovala. „Jeden z nejhezčích dnů mého života,“ zářila pak 16letá Aiavaová.

Ona vypadla v 1. kole, její modla se teprve rozjíždí a v cestě jí stojí také Češky. V příštím duelu ji čeká Lucie Šafářová a pokud by platila síla žebříčkového nasazení, ve 4. kole by mohla vyzvat Barboru Strýcovou.

Ale národnost soupeřek je zasnoubené Sereně poměrně fuk. Chce vládnout. Mimo kurty její srdce žhne po rovnoprávnosti, na nich si ráda ještě chvíli užije dominance.