Rekordní Serena se na porážku Venus nedívala. Ale může sestru pomstít

Serena Willimasová se stala absolutní rekordmankou v počtu vítězství na grandslamových turnajích, po výhře nad Jaroslavou Švedovovou z Kazachstánu 6:2, 6:3 jich má na kontě 308, čímž o jeden zápas překonala výkon fenomenálního Švýcara Rogera Federera.

Psal se leden 1998. Do prvního kola nastoupila Australian Open tehdy šestnáctiletá Američanka a nad Rumunkou Irinou Spirleaovou si připsala první grandslamové vítězství. Ve druhém kole ji však vyřadila o dva roky starší sestra Venus.

V elitní desítce žebříčku WTA byly tehdy třeba právě talentovaná Venus Williamsová, Lindsay Davenportová, Jana Novotná, Monika Selešová, Arantxa Sanchézová-Vicariová, Steffi Grafová nebo Martina Hingisová...

Teď je začátek září 2016 a většina zmiňovaných dam už s tenisem skončila. Hingisová se vrátila, ale hraje jenom čtyřhru. A Williamsovy stále vládnou. Serena od té doby posbírala na turnajíchvelké čtyřky dvaadvacet titulů s celkovou bilancí 308 vítězství a 42 porážek.

„Je to obrovské číslo. A je také velice významné. Myslím, že obzvlášť hodně vypovídá o délce mojí kariéry. Už hraju opravdu dlouho. Vzhledem k vyrovnanosti to je ale zároveň něco, na co jsem opravdu pyšná,“ prohlásila na tiskové konferenci, kde zaujala přítomné reportéry obřími umělými nehty v růžové barvě.

„Nikdy jsem si nemyslela, že budu touhle dobou ještě hrát. Teď ale vážně nevím, kdy skončím, protože si to moc užívám. Překonávám rekordy, o kterých jsem ani nevěděla, že existují a že to je možné,“ pokračovala Serena Williamsová v nostalgickém tónu.

Serena Williamsová plánuje závody s Federerem

Americká tenistka vzpomínala na svoje začátky, ale zároveň vyhlížela i budoucnost. I když oslaví na konci září 35. narozeniny, věří, že s vrstevníkem Federerem (je srpnový) se budou o rekord v počtu grandslamových výher přetahovat. „Já to rozhodně plánuju. A jsem si jistá, že i on,“ podotkla Serena.



Serena W. na grandslamech počty vítězství Australian Open: 74

Roland Garros: 60

Wimbledon: 86

US Open: 88

Zatímco Švýcar kvůli zranění na US Open chybí, Williamsová má šanci náskok ještě navýšit a klidně se dostat k dalšímu zápisu do tenisových dějin.

V „open éře“ by se totiž sedmým titulem z domácího grandslamu odpoutala od Chris Evertové, šestinásobné šampionky z přelomu 70. a 80. let, a navíc by díky 23. celkovému triumfu odskočila Němce Grafové.

Serena W. rovněž bojuje o udržení postu světové jedničky.

Američanka přiznala, že považuje za důležité to všechno dokázat, ale teď narazí na silnou Rumunku SImonu Halepovou, která ji teoreticky může z trůnu sesadit. „Na tom nezáleží. Každá soupeřka proti mně hraje, jako by byla číslo 1. Vždycky očekávám, že se vyhecuje na životní zápas. S tím jdu na kurt,“ tvrdí mladší ze sester Williamsových před čtvrtfinálovým soubojem.

Pokud by uspěla a zároveň postoupila do semifinále i Češka Plíšková, dostane americká hvězda ještě jednu motivaci - pomstít svou sestru...