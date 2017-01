Serena Williamsová: Naučila jsem se, že si musím triumf užít

Němka Steffi Grafová, jejíchž 22 grandslamových titulů v moderní éře tenisu Serena Williamsová překonala, točila reklamy a vychovávala s Andrem Agassim syna a dceru.



Absolutní rekordmanka Margaret Courtová se v tenisovém důchodu připravovala na studium teologie.

Jen nezdolná veteránka Martina Navrátilová pokračovala, přidávala do sbírky tituly na okruhu WTA. Ale na největších podnicích po 35. narozeninách triumfovala pouze ve smíšené čtyřhře.

A co dělá ve stejném věku Serena? Posedmé ovládla Australian Open.

Po sobotním finálovém triumfu 6:4, 6:4 na prstech ukazovala 23, aby každý věděl, kolik už posbírala grandslamových vítězství. Deset z nich získala až po třicítce!

„Nebyla jsem zvyklá bavit se o číslech. Říkala jsem: Nechte mě dělat, co umím nejlíp. Ale teď si o tom můžeme promluvit,“ vykládala rozmařile šampionka novinářům.

Síla okamžiku přemohla také svalnatou Američanku. U jejího sobotního zápisu do kronik asistovala o rok starší sestra Venus. „Bez tebe by neexistovaly sestry Williamsovy, jsi mou inspirací,“ děkovala jí Serena při dojemném ceremoniálu.

Poražená finalistka ani nebyla zklamaná, radovala se z rodinného úspěchu i z vlastního povedeného comebacku. „Třiadvacet je skvělé číslo. Vím, že ona bude chtít ještě pár grandslamů přidat. Kdo by nechtěl?“ povídala Venus.

Což o to – chtěl by asi každý, ale ne každý by si mohl dovolit o tom vůbec v tak pokročilém věku přemýšlet. Jenže stroj na výhry značky SW spolehlivě funguje. Američanka se vrátila na první místo žebříčku.

Právem se označila na tiskové konferenci spolu s Grafovou a Navrátilovou za nejlepší tenistku historie. „Klobouk dolů, jestli bude dost dobrá na to, aby mě dokázala překonat,“ vyjádřila se během druhého turnajového týdne Courtová, majitelka 24 triumfů. Teď se dá namítnout: Proč by na ni Serena nemohla zaútočit? Či si snad stanovit i vyšší metu? Co třeba 30 grandslamů?

„Ne, ne, určitě ne. Já jsem nikdy neměla žádné číslo. To je na tom krásné. Když jsem tuhle cestu začala, jen jsem chtěla vyhrát grandslam. Pak jsem prostě chtěla vítězit dál. Vždy, když jdu na kurt, chci vyhrát,“ odpověděla Serena. Nepřemýšlí o tenisové budoucnosti. „Naučila jsem se, že si musím triumf užít. Krása vítězství v Austrálii spočívá v tom, že máte na rozdíl od Roland Garros víc času na odpočinek.“

Snad jen plánovaná svatba s podnikatelem Alexisem Ohanianem by mohla americkou tenistku zastavit. Jenže Serena ho na kurtu stejně nevnímá. Krátce po sobotním vítězství ho v útrobách Laverovy arény ani neobjala. Sama přiznala, že se soustředí především na kariéru. Místo dětí se bude těšit z výher. „Mám nejlepší formu v životě.“