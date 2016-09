Serena Williamsová vs. Češky 44-3. Plíšková vylepšila brutální bilanci

Bůh ví, co Serenu Williamsovou v dubnu 2009 hnalo z Floridy na takřka bezvýznamný antukový turnaj do španělského letoviska Marbelly. Světová jednička o víkendu v Miami podlehla s ovázaným stehnem ve finále s Viktorií Azarenkovou, načež už ve středu nastoupila v Andalusii proti Kláře Zakopalové (nyní Koukalové). Ta ji vyřadila 6:4, 3:6, 6:1. To vám byla pecka!

Vždyť Zakopalovou právě soužila série tří porážek v prvních kolech s podprůměrnými soupeřkami. Na žebříčku se topila u dna Top 100. A náhle skolila světovou jedničku.

Byla to první porážka svalnaté Američanky s Češkou. Poté podlehla loni Petře Kvitové - rovněž na antuce - v Madridu. Ze zdravotních důvodů taky nenastoupila k utkáním s Kvitovou v Madridu 2014 a Koukalovou v Bastadu 2015 (zase ty dvě, to je náhodička). Dalších 44 mačů s českými rivalkami vyhrála.

Nyní jí v semifinále US Open připravila jasně nejbolestivější zážitek Plíšková. Neprovázely ji přehnané naděje. Její trenér Jiří Vaněk však tvrdil: „Ačkoli je Serena v New Yorku dvakrát tak silná a má za sebou 23 tisíc diváků, Kája se nenechá zastrašit a půjde ji porazit.“

Jeho výrok se mohl zdát dost sebevědomý. Vždyť samotná Plíšková se s tenisovou krutovládkyní dosud střetla pouze jednou, před dvěma lety ve Stanfordu. Vzpírala se, leč padla 5:7, 2:6.

Veteránka Williamsová, jíž táhne na pětatřicet, se v New Yorku pokoušela o svůj 23. grandslamový titul. Plíšková se představila v prvním velkém semifinále. Na první pohled měl boj jasnou favoritku. Stejně jako ve většině ostatních případů ve střetech se „Serenátorkou“, jak ukazuje výběr z jejích vzájemných bilancí s českými oběťmi:

Williamsová - Kvitová 5:1.

Williamsová - Koukalová 4:1.

Williamsová - Šafářová 9:0.

Williamsová - Vaidišová 4:0.

Williamsová - Strýcová 2:0.

Williamsová - Chládková 4:0.

Williamsová - Bedáňová 3:0.

Williamsová - Benešová 3:0.

Williamsová - Novotná 1:0.

Jediná Plíšková se teď může chlubit remízou 1:1.

Skóre většinou bylo jednoznačné. Andrea Hlaváčková se třeba v září 2012 v osmifinále US Open klidila do šatny se dvěma „kanáry“.

Serena drtívá vyzývatelky bez ohledu na národnost ostrým servisem, ránami od základní čáry a tuze pevnou psychikou. Občas nebožačky na opačné straně sítě straší pohledem. Zkouší si do sokyně rýpnout už při losu. Chová se povýšeně.

Zuřivé bitvy Češek s obávanou saní byly spíš výjimečné - šestatřicetkrát byly pokořeny, aniž získaly set.

Lucie Šafářová například chrabře vzdorovala v loňském finále na Roland Garros (3:6, 7:6, 2:6) a předtím v lednu 2007 v Hobartu (3:6, 6:3, 6:7). Kvitová se natahovala po překvapení v únoru 2013 v Dauhá (6:3, 3:6, 5:7). Koukalová odolávala Williamsové jen měsíc po senzačním triumfu v Marbelle na Roland Garros - 3:6, 7:6, 4:6.

V Paříži tak předvedla, že americkou superstar dovede potrápit i na mnohem sledovanější scéně. To nic nemění na tom, že předtím na španělském Slunečním pobřeží využila příznivých okolností. Williamsová spěchala přes Atlantik snad kvůli štědrému startovnému.

Výpravu pojala trochu jako výlet. Dle tehdejších zpráv po porážce, kterou svalovala na zranění, tančila na večírku pro hráčky až do rána.

Serena Williamsová přemýšlí během semifinále US Open v New Yorku.

Ostatně i po loňském vyřazení v Madridu od Kvitové poznamenala: „Dneska jsem to nebyla já.“

Obvykle ale působí takřka neporazitelně. Ač v posledních týdnech marodila s bolavým ramenem, na Flushing Meadows postupovala rázně. Aspoň do partie s Plíškovou, v níž její tažení ztroskotalo. Její kouč Patrick Mouratoglou tvrdil, že od prvního míče měla potíže s pohybem. Každopádně se Serenina bilance s Češkami, byť skoro neznatelně, ve čtvrtek večer pohoršila.