Serena vs. Venus, pointa éry sester Williamsových

Téměř dvě desetiletí jsou pryč. Tenkrát slavila Venus, sestry společně pozdravily diváky a vítězka líčila: „Bylo to divné. Musíme se spojit, stát se světovou jedničkou a dvojkou a potkávat se až ve finále.“

V roce 2017 portál Yahoo píše o pouhých třech jistotách našich životů: označuje za ně smrt, daně a dvě sestry, co to tak báječně umějí na kurtech. „Tohle jsou zlaté časy. Zlaté časy,“ opakovala v euforii 36letá Venus, když senzačně prošla přes mladou americkou krajanku Coco Vandewegheovou.

O patnáct měsíců mladší Serena udolala Mirjanu Lučičovou-Baroniovou a zářila: „Sestra je celý můj život, celý můj svět. Potkat se ve finále je ten největší sen, který se nám mohl splnit.“

V sobotu ráno českého času je čeká vzájemná turnajová přetlačovaná číslo 28. Celkem získaly 120 singlových titulů a společně dalších 21 ve čtyřhře. Patří mezi nejúspěšnější sourozenecké páry dějin sportu, Serenu mnozí vidí jako vůbec nejlepší tenistku historie.

Deník New York Times napsal, že jde o podobnou pravděpodobnost, jako že rodiče prvně zplodí Picassa a jako bratra mu přidají Moneta.

„Pro mě to není nic úžasného. Asi nemám srdce, ale nevidím to tak,“ pronesla jednou jejich matka Oracene: „Podle mě záleží jen na tom, kolik práce do něčeho vložíte. Pak se to vrátí. A ony dřely, co mohly.“

Právě Oracene a despotický otec Richard z děvčat z Floridy udělali ikony. Venus byla světovou jedničkou „jen“ na 11 týdnů, Serena rovnou na 309. Osmkrát spolu hrály finále grandslamu (6-2 pro Serenu).

„To je příběh, co?“ usmála se nyní Serena. Souboj v Melbourne totiž může být velkou pointou velké éry sester Williamsových.

Moje sestra, moje inspirace

Je to trochu ožehavá myšlenka, když právě hrají o grandslamový titul. Jenže už předloni se po 4. kole Wimbledonu, v němž svoji milovanou Venus zdolala, Serena pustila do úvah: „Wow, mně je 33 a jí zrovna bylo 35. Nemám ponětí, kolik podobných chvil ještě zažijeme.“

Jsou o další rok a půl starší. Serena prožívá grandiózní návrat hodný šampionky jejího formátu, ale stejně nad ní visí memento loňska - už to nebyla ona, dominátorka. A hlavně: mnohem víc jde o Venus.

„Po tom všem, tedy po její vážné nemoci i dalších problémech, na ni nemohu být hrdější,“ pronesla Serena. Venus trpí Sjögrenovým syndromem oslabujícím imunitu. „V rukou nemám vůbec žádný cit,“ líčila v roce 2011, když vše vypuklo.

Ale obě jsou srdcem bojovnice, tak se rvala. „Já se nedám. Tu potvoru porazím,“ vyhlásila Venus a chvíle, kdy nemohla ani udržet raketu, zahnala mimo jiné radikální změnou jídelníčku a přesunem k veganství.

Nejde však o zdravotní komplikace, jichž zažila více. Je tu jiný, přirozenější faktor: byť se u dam obyčejně nesluší mluvit o věku, v tom jejím už tenistky na úspěchy dosahují jen extrémně zřídka.

Neustálý tok času potvrzuje i postupná změna rolí. „Moje velká sestra. Moje totální inspirace,“ přiznává Serena, že k Venus dlouho vzhlížela. Nyní bude jednoznačnou favoritkou ta mladší. A mohou za to z velké části právě rodinná pouta.

Zůstaly si blízké, o tom není pochyb. Na kurtech ovšem zuřily nemilosrdné sportovní sváry - ukončilo je až objetí u sítě po posledním míčku. „Je mou nejnepříjemnější soupeřkou,“ hodnotila Serena. „Nikdo mě tolikrát neporazil, má proti mě dobrou bilanci,“ dodává. Na triumfy vede „jen“ 16-11.

„Ani jedna nemůžeme prohrát“

Serena bojuje o 23. grandslamový titul, který by ji odpoutal od Steffi Grafové a učinil z ní rekordmanku open éry. Se sestrou vše započaly právě zde: na modrých dvorcích pod modrým australským nebem.

Oficiální web turnaje na jejich první střet vzpomíná jako na „surreálný“ a líčí, že tehdy diváci netušili, komu v přetlačované mladičkých amerických komet fandit: „Byly si tak podobné, že se místo Sereny a Venus mluvilo prostě souhrnně o ‚sestrách Williamsových‘.“

Dnes sice tohle spojení platí jako zavedená značka, ale nerozlišil by je už jen sportovní analfabet.

Královna Serena. Bývalá panovnice Venus. Nejsou to pojmy zcela od věci, když člověk poslouchal aktuální slova z Austrálie. „Naše poslední finále, to bylo něco jako královská bitva. Tak intenzivní! A ona byla tak úžasná,“ vzpomínala Venus.

Jak to tedy v sobotu v Melbourne dopadne? Věřte, nebo ne, už je jasno. Aspoň pro Serenu.

„Finále nás ještě sblíží - minimálně v tom smyslu, že já chci vidět její nejlepší výkon a u Venus o mně rozhodně platí totéž,“ uvedla. „Jsme si neustále nablízku. Vše, čím si prošla, jsem viděla z bezprostřední blízkosti. Proto cítím, že nemůžu prohrát. A ona taky ne.“

No, v sourozeneckých párech by měl mít poslední slovo ten starší, proto je tu prostor pro Venus. „Jestli chci opravdu vyhrát? Panebože! Jo. Jasně!“

Zároveň ale rázně odmítla použít výraz „pomsta“. To do výraziva sester, jež si zůstaly blízké za každých okolností, prostě nepatří. Trofej pozvedne jedna z Williamsových. To jim stačí. Sen trvá.