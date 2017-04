Zasloužený postup Dukly do finále, uznal kouč házenkářů Zubří

Dieudonne Mubenzem a Jakub Kastner z pražské Dukly slaví.

Věřili, že by mohli semifinálovou sérii vrátit k rozhodujícímu pátému zápasu do své haly. Naděje extraligových házenkářů Robe Zubří však byly plané. Tým trenéra Andreje Titkova prohrál v Praze třetí utkání 24:28 a celou sérii 0:3 na zápasy. „Gratulace soupeři k výhře a postupu do finále. Je zcela zasloužený,“ kapituloval Titkov.

Zatímco v obou domácích duelech jeho celek po většinu času vedl a ztratil je ve druhé půlce, v Praze od začátku neustále dotahoval náskok soupeře. „Nedokázali jsme se dostat na srovnání a opět rozhodly výkony gólmanů,“ mínil kouč Zubří, jehož střelci stejně jako doma v kritických okamžicích selhali. „Bylo to nejtěžší utkání v celé sérii. Zubří odvedlo velmi bojovný a kvalitní výkon,“ ocenil trenér Dukly Jan Josef poražené. „Ale z našeho pohledu jsme lépe připraveni fyzicky. Máme širší i zkušenější kádr, a to i přes mládí našich hráčů.“ Na Zubří tak čeká série o bronzové medaile s Lovosicemi, které s Plzní prohrály také v pouhých třech zápasech. Zubří bude mít i tak velkou motivaci, protože poslední extraligovou medaili získalo před pěti lety v podobě třetího titulu. Série o třetí místo se hraje stejně jako semifinále na tři vítězství a Zubří ji rozehraje až po třítýdenní pauze dvěma domácími zápasy. I finálová série začíná mezi Plzní a Duklou až po reprezentační přestávce v sobotu 13. května. Přestávku vyplní střetnutí Čechů s Ukrajinou o postup na Euro. Odvetu bude 6. května od 14 hodin hostit zlínská hale Euronics.