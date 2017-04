Lovosický ředitel Srba: Zubří je favorit, ale o bronz se porveme

„Zubří bude určitě favorit série, my se ale budeme snažit bojovat a ještě vylepšit už tak úspěšnou sezonu,“ slibuje Vojtěch Srba, sportovní ředitel Lovců.

Jak hodnotíte semifinálovou sérii s Plzní, v níž jste s mistry podlehli 0:3 na zápasy?

Když to vezmu od začátku, tak z utkání v Plzni převládá zklamání z výsledku i z předvedené hry. Bohužel pak se k tomu přidaly i objektivní příčiny. Z té série strašně brzy vypadl kvůli zranění Jirka Bouček, který je pro nás hodně důležitý. Velké zdravotní problémy měl i Dominik Miko, vůbec nenastoupil Honza Landa. To pak proti takhle kvalitnímu soupeři, který navíc hraje v takové pohodě, není šance. V domácím zápase jsme hlavně v první půli podali výkon na hranici našich možností, bohužel v tom utkání předvedl nadstandardní výkon plzeňský brankář Honza Štochl. Výsledek 23:32 byl pro nás až krutý. Do 40. minuty jsme drželi krok, ale pak už jsme odpadli.

Jak moc mrzí, že jste neuhráli v sérii ani jedno vítězství?

Samozřejmě mrzí, že jsme tu sérii prohráli 0:3. Snažili jsme se to natáhnout minimálně do neděle, což se nepovedlo. Teď máme tři týdny volno, protože je reprezentační pauza, takže se budeme snažit dát zdravotně do pořádku a co nejlépe se připravit na sérii se Zubřím o bronz.

Čím to, že Plzeň už vládne v české extralize tak dlouho?

V první řadě má kvalitní kádr. Minimálně proti nám. My navíc od konce ledna máme jedno zranění za druhým, to samozřejmě není dobré ani na přípravu. Když se hráč vrátí, stejně to chvilku trvá, než se dostane do nějaké herní pohody. Ale v play-off na to není žádný čas. Na podzim se nám to vyhýbalo, dokázali jsme být konkurenceschopní, ale teď se to bohužel všechno sesypalo.

Bude Plzeň podle vás favoritem i ve finále s Duklou?

Musím říct, že jsme věřili, že Dukla v semifinále dokáže porazit Zubří. A to, že vyhrála sérii ve třech zápasech, dokazuje, že teď má opravdu výbornou formu. Finále díky tomu bude určitě zajímavé. I tak je ale pro mě favoritem Plzeň, už proto, že bude začínat v domácím prostředí. Uvidíme, myslím si ale, že to Plzeň znovu zvládne.

Vy už máte letos jednu trofej, vyhráli jste domácí pohár. K tomu teď bojujete o extraligový bronz. Kdyby to vyšlo, pořád by to mohla být výborná sezona.

Bezpochyby je sezona perfektní, dlouho jsme vedli extraligu, vyhráli jsme pohár, v lize jsme se dostali mezi nejlepší čtyři týmy. Takže ať to skončí jakkoliv, sezona se bude hodnotit pozitivně.

Je pro vás extraligový bronz motivace? Nemůže na hráče dolehnout zklamání z toho, že nevyšel postup do finále?

Myslím, že ne. Zklamání může být spíš trošku na straně Zubří, protože do série s Duklou šli jako mírní favorité. Vždyť měli výhodu začínat doma a ještě předtím až do posledního kola základní části bojovali o celkové první místo. Ale v sérii s námi se to jejich zklamání nejspíš neprojeví, přece jen do začátku je ještě docela dlouhá doba, aby se ty hlavy trochu vyčistily. Zubří bude určitě favorit, my se budeme snažit bojovat. A jediná cesta k úspěchu je vyhrát aspoň jednou na hřišti soupeře, jinak nemáme šanci.

Dlouhá přestávka mezi semifinálovou sérii a bitvou o bronz je nezvyklá, ale vám teď docela nahrává vzhledem ke zdravotním potížím vašich hráčů.

Rozhodně. Kdybychom měli nastoupit za týden, tak úspěch moc reálný nebude. Takhle máme šanci, že se dá většina opor zdravotně do pořádku a pak si to se Zubřím můžeme rozdat.