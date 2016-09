Šéf karlovarských basketbalistek Maleček: Chceme zase do play-off

Do další sezony teď tým z lázeňské metropole hlásí ústy svého manažera Romana Malečka: „Pokračujeme v procesu, který jsme nastavili v loňském roce. Chceme mladým a talentovaným hráčkám dávat co možná největší prostor, aby se mohly prosadit.“

Záměr je jednoduchý. A směrem k českému basketbalu vypadá nanejvýš ušlechtile: „Dívky, které jsou teď někde mezi osmnácti až třiadvaceti lety by měly zanedlouho už táhnout reprezentaci a český ženský basketbal tak opravdu potřebuje, aby mu dozrávaly talenty a ne všude se to úplně daří,“ upozorňuje šéf basketbalového klubu Roman Maleček.

S loňskou premiérou nově poskládaného týmu jste tedy byl spokojený.

Neříkám, že co se týká herních parametrů, se nám úplně vše dařilo plnit, ale výsledkově sezona skončila nad naše očekávání. V play-off jsme sice pak v prvním kole narazili na USK Praha, což pro nás byla samozřejmě konečná, ale přesto si myslím, že sezona se nám povedla.

V generálce na extraligu prohrály Vary o jediný bod Těsnou porážkou 60:61 od německých Chemnitz Cats skončila pro karlovarské basketbalistky středeční generálka na nadcházející extraligovou sezonu. „Oproti předchozím přípravným utkáním se stejným soupeřem v Německu byl náš tým tentokrát většinu utkání v malém vedení, nicméně koncovka nám nevyšla,“ říká šéf karlovarského klubu Roman Maleček. K přípravnému utkání nastupovalo domácí áčko na palubovce haly míčových sportů KV Arény proti bundesligovým soupeřkám pouze v deseti hráčkách, bez zraněné Dominiky Pohunkové. „Po artroskopickém zákroku poškozeného kotníku bude minimálně pět týdnů mimo,“ upřesňuje klubový manažer Maleček. Kvůli studijním povinnostem chyběla trenérce Marcele Krämer také Eva Moučková a sáhnout pro posily nemohla pro tentokrát ani mezi juniorky. Týden před startem Bonver ŽBL se teď trenérka Krämer zaměří na odstranění zbývajících nedostatků v útočné a obranné fázi, zlepšení střelecké produktivity a doléčení některých zranění. Už v pátek od 17.30 hodin její tým přivítá v nejvyšší soutěži Strakonice.

Jak to vypadá s kádrem pro nadcházející sezonu?

Pokračujeme dál ve spolupráci s BA Sparta Praha i s naší hlavní trenérkou Marcelou Krämer. Podařilo se nám udržet kompletní kádr z loňské sezony a rozšířit jej o dalších pět hráček. Co do počtu se teď dostáváme na sedmnáct, osmnáct dívek. Chceme na hráčky vytvořit ještě o něco vyšší tlak, aby si uvědomily, že pokud chtějí nastupovat v nejvyšší soutěži, musí pro to taky opravdu něco udělat. Doufám, že se nám to bude v letošní sezoně dařit.

Mluvil jste o rozšíření týmu, znamená to zároveň také jeho posílení?

Jak a kde posílit, o tom jsme se bavili s trenérkou už po skončení sezony, není to ale jednoduché. Kvalitních hráček, které by mohly okamžitě alespoň částečně zasáhnout do hry a být přínosem pro tým, není v téhle republice moc. To je asi ve všech sportech stejné.

Tak trochu vaší slabinou byla loni hra na křídle.

Andrea Andělová si tady loni odehrála své a stavět na ní budeme chtít i letos. Je pravda, že u ostatních jsme čekali o něco větší přínos pro tým, všechno to ale byly hodně mladé hráčky. Posílení na perimetru se letos nabízelo, rádi bychom odsud bodovali častěji. Do týmu se nám podařilo přivést další dvě nové, dravé a mladé hráčky, které by nám měly pomoci s body. Obě prošly reprezentační kadetkou i juniorkou a své už mají odehráno i v nejvyšší soutěži žen, takže v jejich hře očekáváme větší zkušenost, byť mluvit v jejich dvaadvaceti a třiadvaceti letech o zkušenosti, to je trochu drzost (smích). Dominika Pohunková k nám přichází z týmu VŠ Praha a pomoci by nám měla na postech dvě a tři, bodově i do obrany. Druhá, Tereza Matulková k nám přichází z Jablonce, původně je ale hráčkou Slovanky Mladá Boleslav a pomoci by nám měla na dvojce a jedničce.

Jak to tedy bude letos vypadat s rozehrávkou?

Tady budeme mít asi trochu problém.... Druhá rozehrávačka Eva Moučková nastupuje na třetí lékařskou fakultu a skloubit tak těžké studium s vrcholovým basketbalem bude velmi složité. Dopředu už víme, že přijdou období, kdy Eva bude muset věnovat víc času škole. Proto jsme taky na rozehrávku ke Karolíně Malečkové angažovali nově Terezu Matulkovou, která by nám měla vypomoci na pozici jedna.

Pod košem byste mít problém naopak neměli, že? Už loni jste byli silní zejména tady.

Pozice čtyři a pět máme opravdu slušně obsazené, stoprocentně spokojení tady ale nebudeme asi nikdy (usměje se). Všichni bychom si přáli ještě jednoho slušného mladého pivota, ten ale zatím nějak není k sehnání. Co je pro nás důležité, především jsme udrželi obě pivotky, juniorské reprezentantky Julii Resingerovou a Kateřinu Rokošovou. A pokud k tomu přidáme na postu ještě kapitánku Danu Kušlitovou, říkáme si, že jsme na tom pro nadcházející sezonu v tomhle ohledu relativně dobře. Bodově by je měla doplňovat i další pivotka Hana Šmídková, která by letos měla zejména alternovat na čtyřce, loni to na trojce nebylo úplně ono. A prostor by měla dostat i Adéla Řeháčková.

Co nováčci?

Úplně nově budeme zkoušet odchovankyni Lokomotivy a další hráčku na postu čtyři sedmnáctiletou Kristýnu Vighovou, ta by měla sice zatím stále především hrát víc v extralize juniorek a první lize žen, pokud ale bude bojovat a všechno další pokračovat jak má, byli bychom rádi, kdyby nějakou tu minutu v extralize dostala.

V extralize proběhla přes léto řada změn.

Taky to po letech bude pro mě zase hodně zajímavá soutěž. Pokud nebudeme počítat USK, které má stálý kádr a obecně jsou tak trochu někde jinde, pak ve většině týmů snad jen mimo nás došlo k velikánské rotaci hráček. Naposledy druhý Nymburk bude samozřejmě sice i dál kvalitní tým, přišel ale o všechny loňské cizinky, Veronika Bortelová jde na mateřskou... přišly úplně nové hráčky, sice kvalitní, ale ze základní pětky tam nezůstal kámen na kameni. Ve třetím Trutnově měli trochu finanční problémy, ze základního kádru tam odešlo dokonce sedm hráček. Zpátky z Německa se sice vrací Kateřina Hindráková, přesto si ale teď nedokážu představit, jak tam poskládají tým. Čtvrtý Hradce Králové přišel ze základní sestavy o čtyři hráčky, místo nich přišly tři nové a opět tam budují nový tým, asi znovu silný. Také Valosun opustily čtyři hráčky, které v Brně přešly k Žabinám a také tam nastaly velké změny. Ostrava má nových pět cizinek, ze Slovanky v Mladé Boleslavi odešly tři jejich klíčové hráčky, a zkouší dvě nové cizinky... od všech těchto týmů nevíme, co čekat, dopředu jejich sílu nelze odhadnout. Liga bude ale každopádně hodně zajímavá.

Loni jste nakoukli po dlouhé době do play-off. S jakými cíli jdete do sezony letos?

Loni jsme hodně skromně říkali, že základem je udržet se v nejvyšší soutěži a předvádět co možná nejlepší, agresivní basketbal. To se letos nemění, ale každopádně bychom znovu chtěli nakouknout do play-off.