Děti se ptají, Satoranský odpovídá: Hrát proti Currymu, to bude těžké

Úvodní dotaz mířil skutečně rovnou k jádru věci. „Úplně první otázka? Jak jsem spokojený s penězi. Vypálili to na mě bez ostychu,“ usmíval se Tomáš Satoranský. „Řekl jsem jim, že musí počítat i s tím, že existují nějaké daně a další věci. Ale hned se mi ukázalo, kvůli čemu basket dělají,“ culil se.

Jeho plat by od příštího ročníku měl ve Washingtonu činit 3 miliony dolarů na sezonu. Opora národního týmu a ještě nedávno hvězda Barcelony přestupuje do nejvyšších basketbalových pater. A není divu, že právě jeho první setkávání s NBA nejvíce zajímala také účastníky premiérového Satoranského kempu.

„Nejlepší otázkou bylo, proti kterému týmu mám největší strach hrát. Tak jsem říkal, že proti Stephenu Currymu asi bude těžké, abych se neocitl na té špatné straně highlightů,“ těší se na střet s megastar Golden State Warriors.

„NBA je hodně zajímá. Všichni víme, že se kolem ní dá ptát na spoustu věcí a že panuje nadšení z toho, že v ní může být další Čech. Doufám, že se to v budoucnu rozroste na Čechy dva,“ věří, že se mezi elitu vrátí také jeho kamarád Jan Veselý.

Je zatím příliš brzy na to, zda by jednou třeba Satoranského (ne)mohl napodobit i někdo z těch, kdo se v těchto dnech snaží v Praze na Folimance odkoukat triky od svého idolu. Jisté však je, že si to basketbalová mládež náramně užívá.

„Je skvělé být obklopený kluky, kteří jsou talentovaní a basket je baví,“ říká Satoranský. „Nevěděl jsem, co od toho očekávat – a musím říct, že mě spíš pozitivně překvapili. Jsou do sportu zapálení, i holky byly moc šikovné. Dokonce kluky porážely ve střelbě. Kvalita byla vysoká.“

On sám na podobné akce jezdíval spíš mimo Česko. Ve vlasti jej zaujalo, jací účastníci se sešli v Praze. „Když jsem měl v uvozovkách přednášku, padala spousta inteligentních otázek. Vím, jaké to je sedět na druhé straně a zeptat se na něco tak, aby to nevyznělo hloupě. Musím říct, že jsou aktivní, zvídaví. Tímhle mě překvapili,“ popisuje.

Satoranského léto je nabité a musí být, vždyť se pomalu blíží největší výzva jeho kariéry. „Kemp je pro mě spíš forma zábavy. Jasně, pohybuju se osm hodin v hale, takže jsem na konci dne docela vyšťavený, ale za přípravu to nepovažuju,“ říká. „Pak budu individuálně trénovat před týmovým kempem ve Washingtonu.“

Z hlavního města USA navíc do Prahy dorazila cenná návštěva: Tommy Sheppard, třetí nejvyšší muž v hierarchii Wizards. I díky tomu si ti šťastnější z účastníků odnesli domů zbrusu nové Satoranského dresy s číslem 31.

„Je pro mě velmi cenné, že mě klub v těchto akcích podporuje,“ přiznal. „Já sám jsem se ve Washingtonu fotit ještě bez čísla, dresy nebyly hotové. Myslím, že kluci musí být nadšení. Stejně jako já, když jsem je poprvé viděl.“