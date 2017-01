Československé holky jsou nejlepší, rozplývala se Strachová po slalomu

O čem ještě mluvila?

O náročnosti tratě

„Byl to velmi těžký závod, pro mě asi nejtěžší v sezoně. Nejen, že je záhřebský slalom dlouhý, i ta trať je profilově složitá, jsou tam složitě postavené tyče, navíc nerovná podložka, místy ledovatá, místy měkká. Bylo to vidět i na tom, že spousta závodnic vypadla.“

O pocitově nejlepším závodu sezony

„Bojovala jsem a opravdu jsem se cítila nejlíp ze všech závodů této sezony. První kolo se mi povedlo jak v prostřední, tak i v dolní části tratě, čímž jsem si vyjela dobrou výchozí pozici do druhého kola. A v něm jsem chtěla navázat na to první, abych svou pozici uhájila. Když jsem dojela a byla druhá, tušila jsem, že to bude těsné. Přesto jsem věřila, že to Bernadette (Schildová) nezvládne a já se na tom pódiu udržím.“

O nervech pro průjezdu cílem

„Vždycky to mám ve svých rukou a nohou, ale nervózní jsem nebyla. Po dlouhé době jsem se cítila dobře a věřila si. Navíc dole to čekání netrvalo dlouho, hned za mnou startovala Bernadette, takže jsem po chvíli věděla, že se na pódiu udržím.“

O pódiu po roční odmlce

„Měla jsem hroznou radost, že se mi povedlo znovu se na něj postavit. Navíc to bylo umocněno tím, že tam se mnou stály dvě holky ze Slovenska, ukázaly jsme, že československé holky jsou nejlepší.“

O česko-slovenské radosti

„Na tiskovku jsme chodily jednotlivě, ale hodně se nás lidi ptali, co to pro nás znamená, že jsme všechny z Česka a ze Slovenska. Shodli jsme se, že je to pro nás velká satisfakce. Když jsme s Veronikou (Velez-Zuzulovou) začínaly, neměly jsme takové podmínky jako závodnice z alpských zemí. O to je krásnější, že jsme je teď porazily. Musí respektovat, že z Česka a Slovenska pocházejí velmi rychlé slalomářky.“

O desetileté šňůře pódiových umístění

„Je to dlouhá doba a hodně se toho změnilo. V Záhřebu jsem vlastně absolvovala všechny ročníky, ten první byl v roce 2005 a během těch let jsem tady dvakrát dojela třetí. Je to fajn, už ten místní svah dobře znám.“

O oslavě

„Oslavily jsme to v cíli, večer (v úterý) už odjíždíme zpátky do Rakouska, máme docela nabitý program. Už v neděli nás čeká další závod, pak hned v úterý další, takže na žádné velké slavení není čas.“

O silách pro další závody

„Těch mám určitě dost. Každý takový úspěch nabíjí a dodává energii. Navíc, záhřebský slalom byl, co se týče obtížnosti, nejtěžší z těch čtyř, které teď máme naskládány za sebou.“