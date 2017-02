Marčíková: Padesát gólů jsem zažila poprvé v kariéře

„Je to poprvé v mé kariéře a zřejmě i naposledy, protože takové výsledky v házené – a ještě na mezinárodní úrovni – normálně nebývají,“ usmála se Šárka Marčíková. „Je to zážitek.“

Poruba v úvodním osmifinálovém utkání Challenge Cupu porazila kosovský celek KHF Shqiponja 51:18.

„Chtěly jsme předvádět rychlou běhavou házenou, což se nám snad povedlo, i když jsme se nevyvarovaly chyb. Musíme ještě zlepšit obranu,“ uvedla Šárka Marčíková.

Čím to bylo, že mezi vámi a soupeřkami byl tak obrovský rozdíl?

Hrály jsme hodně rychlou házenou. Chtěly jsme dát co nejvíce lehkých gólů z trháku, z přechodu. Tahaly jsme to i přesto, že jsme vedly už velkým rozdílem a mohly hrát v klidu. Díky tomu jsme nastřílely tolik gólů.

Bylo těžké se motivovat a udržet koncentraci, abyste nevypadly ze hry, když váš náskok neustále narůstal?

Pro mě to těžké nebylo, protože evropský pohár je specifická soutěž a na ty zápasy se velmi těším. Byla jsem motivovaná, i když jsme vedly o pět, o deset a ještě o více gólů...

Odveta v Kosovu bude formalita, že?

V to doufáme, ale musíme tam jet s cílem vyhrát a hlavně odehrát dobré utkání, abychom si i z toho něco vzaly do dalších zápasů.

Potkala jste se už v evropských pohárech s tak slabými protivnicemi?

Přirovnala bych je k minulému kolu v Challenge Cupu, kdy jsme hrály v Gruzii s tbiliským celkem Mamuli (Poruba hrála oba zápasy venku, přičemž vyhrála 34:12 a 31:7 – pozn. red). To byla podobná úroveň. V naší lize tak slabé soupeřky nejsou. V naší lize by neobstály.

Takže se už těšíte, až v poháru narazíte na pořádné družstvo?

Musíme jít dále. Dívala jsem se, že už nyní jsou tam silné soupeřky, ale my máme asi ty nejlehčí, co jsme mohly dostat. Doufám, že ve čtvrtfinále dostaneme už nějaký dobrý tým a i přes něj se nám podaří přejít do vysněného semifinále.