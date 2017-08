Šarapovová může hrát na US Open. Od pořadatelů dostala divokou kartu

Tenis

Zvětšit fotografii Maria Šarapovová na turnaji ve Stanfordu. | foto: Reuters

dnes 18:13

Ruská tenistka Maria Šarapovová dostala od organizátorů US Open volnou kartu k účasti v hlavní soutěži. Bývalá vítězka turnaje by si tak mohla zahrát poprvé od loňského Australian Open na grandslamu. V New Yorku startovala Šarapovová naposledy v roce 2014.