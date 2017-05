Pozvánky se hrnou, ozvalo se Nike. Krumpholcová zviditelnila i svůj sport

V říjnu loňského roku šokovaly české reprezentantky basketbalový svět, když v Číně na světovém šampionátu zaskočily všechny favoritky a došly si až pro nečekané zlato. Všechny čtyři aktuální mistryně světa plánují účast v letošním ročníku nejvyšší české soutěže.

„Budeme určitě na třech turnajích - v Ostravě, Poděbradech a Českých Budějovicích. Pak už nás čeká mistrovství světa a kvalifikace o mistrovství Evropy,“ potvrdila osmnáctiletá Sára Krumpholcová, která vloni k titulu přidala i bronz z ME juniorek.

Chance 3x3 Tour 2017 27. května - Ostrava

4. června - Poděbrady

10. června - České Budějovice

17. června - Hradec Králové

24. června - Praha

25. června - Praha (finále)



Zároveň ale nepředpokládá, že by zlatý tým hrál zcela pohromadě: „Budu hrát s holkami z kategorie do 23 let, ale všechno to bude jako trénink na mistrovství světa i kvalifikaci. Uvidíme, jak (trenérka) Míša Uhrová poskládá družstva.“

Krumpholcová se nemůže dočkat, až se opět rozběhne po kurtu 3x3. Říjnový šampionát v Číně byl totiž poslední akcí, kterou zatím v této basketbalové disciplíně absolvovala. Pak už totiž přišlo na řadu angažmá v klubu nejvyšší soutěže MK Technic Brno, k tomu první liga a dorostenecká extraliga, hlavní role v klipu pro ME žen v České republice a v neposlední řadě maturita...

„Hrozně se těším, až to zase začne. Jakmile odmaturuju, tak beru míč a jdu ven. Hodně mi to přes zimu chybělo. Je to něco jiného než pětkový basketbal. Na tréninku jsme občas hrály 3 na 3, ale nějak zvlášť jsem se na to přes sezonu nezaměřovala,“ cítí už absenci basketbalu na jeden koš.

ROZHODNUTO. Sára Krumpholcová právě ukončila finále MS 3x3 s Ukrajinou a rozhodla o titulu pro Česko. Konečné skóre je 21:11.

Start nové sezony oživuje vzpomínky na tu loňskou. Brněnská basketbalistka věří, že ji největší úspěch kariéry nijak nepoznamenal: „V prvních měsících po titulu to bylo: Jo! Mistryně světa! Všichni mi gratulovali. Okolí si mě začalo víc všímat, třeba značka Nike, ale že by se ke mně někdo choval jinak, to ne.“

Přiznává ale, že pocítila zvýšený zájem. „Psali mi pořadatelé různých turnajů v basketbalu 3x3 nebo streetballu, jestli k nim na turnaj přijedu,” usmívá se. Pevně ale doufá, že se efekt světového titulu pozitivně promítne do celého basketbalu 3x3 v České republice: „Po tom, co jsme vyhrály mistrovství světa, se o basketbalu 3x3 dozvědělo víc lidí, takže předpokládám, že se na Tour přihlásí víc týmů a budou ještě kvalitnější zápasy.“

Možná už tento víkend v Ostravě bude Krumpholcová překvapená. V době vzniku tohoto textu bylo přihlášeno přesně 70 týmů.