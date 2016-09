Rozbitá medaile a nejhezčí úsměv. Mistrovství Evropy mělo českou hvězdu

Brněnská basketbalistka má za sebou perné trojkové léto. Co začalo velkým smutkem z těsně nevyužité šance, to o víkendu skončilo velkým výbuchem radosti po zisku bronzových medailí na juniorském ME.

Český basket 3x3 až do neděle sbíral pouze čtvrtfinálové účasti či čtvrtá místa. Například v červnu na juniorském mistrovství světa - byla u toho i Sára Krumpholcová.

V maďarském Debrecínu si nechtěla znovu prožít bramborové zklamání z úvodu sezony. Do zápasu o třetí místo proti Rusku tak dala hodně. Stejně jako spoluhráčky, které se musely po zranění Kristýny Herinkové obejít bez střídání.

„Bylo to těžké, hrály jsme jen ve třech. Zápas se zlomil až ke konci. Byla to hrozná úleva, byly jsme šťastné. Nechtěly jsme být znovu bramborové,“ vzpomíná na chvíle absolutní radosti.

Dlouho to přitom vypadalo, že na Češky znovu zbude nepopulární čtvrté místo. Prohrávaly už 9:14. Šňůrou 8:0 ovšem předvedly velký obrat.

„Rusky se dostaly do faulů. Měly sedm týmových. Nešla nám střelba, a tak jsme hodně najížděly. Zpod koše nám to padalo a rozhodčí pískali fauly. Rusky si možná myslely, že už to mají vyhrané,“ hledá Krumpholcová důvody úspěchu v posledním zápase turnaje.



Sama se drzými průniky pod koš na obratu podílela. Bezesporu byla nejvýraznější postavou v českém dresu a výkony jí nakonec dovedly až k ceně pro nejužitečnější hráčku celého evropského šampionátu. V tabulce střelkyň skončila Krumpholcová druhá.

„Bylo asi i tím košem proti Belgii za stavu 10:10 v poslední vteřině,“ přemýšlí, čím si cenu zasloužila. Málem ale svojí slavnostní chvíli promeškala: „Zrovna jsem se s někým bavila a slyšela jsem svoje jméno, tak jsem tam naběhla. Byla jsem hodně překvapená, i když větší radost jsem měla ze třetího místa než z osobního ocenění.“

Navíc skončila třetí v soutěži ve střelbě dvojek. Domů si tak vezla dvě medaile a jednu trofej. „Do tašky se mi ani nevešly. Musela jsem je nést v rukou. Medaile byly porcelánové a už se mi jedna rozbila. Doma jí ale slepíme,“ směje se Krumpholcová.

Česká basketbalová juniorka Sára Krumpholcová si na ME 3x3 vystřílela třetí místo v zakončení zpoza oblouku.

Základ k bronzu ze zářijového ME musíme hledat už na začátku června. Tehdy český tým juniorek obsadil v Astaně na MS čtvrté místo. Byly u toho tři hráčku z kádru reprezentujícího na ME - vedle Krumpholcové ještě Terezie Frgálová a Anna Pavlicová.

„To nám hodně pomohlo. V Kazachstánu na MS byla naše hra zmatená. Buď jsme moc pobíhaly, nebo naopak stály. Teď jsme sehrané. Víme, která kam půjde, navíc máme dobré doskoky...“ vyjmenovává česká tahounka benefity více jak tří společných měsíců.

Novou tváří tak v Maďarsku byla pouze Kristýna Herinková. „Rozumíme si. Kristýna zapadla dobře jako kámoška. Ve hře jsme byly zvyklé spíš na sestavu jen s jednou vysokou hráčkou. Se dvěma pivoty jsme nejdřív nevěděly, jak hrát. Pak jsme si ale zvykly. Pro Kristýnu to byl první velký turnaj, a tak byla ze začátku pochopitelně trochu nervózní,“ uvedla na adresu nové spoluhráčky.

České mládežnické reprezentantky Kristýna Herinková, Sára Krumpholcová, Terezie Frgálová a Anna Pavlicová (v tmavém) s bronzem z mistrovství Evropy juniorek v basketbalu 3x3. Lepší byly jen vítězné Francouzky a druhé Maďarky.

V pětkovém basketbalu je spjatá s brněnským basketbalem, kde našla pochopení pro netradiční aktivitu, kvůli které musela na chvíli opustit týmovou přípravu. „Trenér Richard Fousek vede reprezentaci, takže s tím neměl sebemenší problém. Chápe to. Přál nám, ať se nám daří,“ váží si podpory klubu z brněnské Rosničky, který nově nese jméno Handicap.

Známou halu ale možná na chvíli částečně opustí. Dolaďuje totiž své hostování k nováčkovi nejvyšší soutěže, kde by si poprvé v kariéře měla vyzkoušet ŽBL.

„Domlouváme se s MK Technic Brno, že bychom tam já a další spoluhráčky mohly občas nastoupit. Budu ale ráda, když budu v Brně hrát za tým do 19 let a první ligu žen. ŽBL bych si chtěla spíš zkusit,“ odkrývá své nejbližší plány pro pětkový basketbal.

To je teď pro Krumpholcovou aktuální téma. Trojková sezona pro ní totiž nedělním zápasem skončila. Byl to i poslední zápas v juniorské kategorii. Na basketbal 3x3 ale podle svých slov rozhodně zanevřít nechce a ráda by se mu věnovala i mezi ženami. Pro Českou republiku je to očividně dobré rozhodnutí.