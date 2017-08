Sánchez obvinění z užívání růstového hormonu odmítl: Naprosté překvapení

Druhý muž celkového pořadí Vuelty 2009 a Tour de France 2010 měl pozitivní nález při mimosoutěžní kontrole 9. srpna. Do vyřešení případu byl suspendován a přijde tak o sobotní start Vuelty.

„Právníci mi řekli, že do analýzy B vzorku se k tomu nemám vyjadřovat. Je to však pro mě naprosté překvapení a nemohl jsem tomu uvěřit,“ řekl agentuře EFE Sánchez.

O celé záležitosti se dozvěděl krátce po příjezdu do Nimes, kde poslední Grand Tour sezony začne.

„Cítím se hrozně, zaskočilo mě to. Teď už sedím doma a čekám, jak to dopadne,“ uvedl nejlepší vrchař Tour z roku 2011. „Mám čisté svědomí a všechno se určitě vysvětlí. Je mi devětatřicet, jsem profesionálem 19 let a blížím se ke konci kariéry. Proč bych tedy dělal něco takového,“ prohlásil.