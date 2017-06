Šampioni NBA se zdráhají do Bílého domu. Setkat se s Trumpem je neláká

Warriors mají podle zámořských médií dlouhodobě jasno, že pokud by přes dosavadní různé náznaky odporu z jejich řad přišlo pozvání, odmítnou ho. Již v listopadu kouč Steve Kerr uvedl, že v případě návratu na trůn nebude pozvání akceptovat. A v květnu zašel ještě dál.

„Zcela upřímně si myslím, že není nikdo méně vhodný pro to, aby byl prezidentem, protože Trump je chlubil. Opravdu si někdo myslí, že je dobrým lídrem? Na něco takového musíte mít určité kvality,“ řekl Kerr a nabídl srovnání s Bobem Knightem, bývalým trenérem, jenž vládl pevnou rukou a měl přezdívku „Generál“.

„Možná to tak bylo před dvaceti třiceti lety, ale v dnešní době nefunguje být tyranem. A to byl Bobby Knight v mnoha ohledech výjimečný. A podle mého osobního názoru také mnohem chytřejší, než je Donald Trump,“ uvedl Kerr.

Proti Trumpovi se postupně vyslovilo i několik hráčů včetně lídra týmu a jedné z hlavních hvězd celé ligy Stephena Curryho. Ten v únoru čelil mnoha telefonátům poté, co pro Trumpa použil hanlivé anglické slovíčko „ass“ (hlupák, osel, vůl), byť to vzal oklikou.

Když Kevin Plank, šéf firmy Under Armour, která se zabývá výrobou sportovního oblečení a má s Currym dlouhodobou lukrativní smlouvu, uvedl, že Trumpovo jmenování do úřadu je pro USA přínosem (v angličtině „asset“), Curry po svém oponoval. „Souhlasím s tímto označením. Ale jen když si škrtnete ‚et‘ na konci,“ řekl Curry deníku The Mercury News.

Také Andre Iguodala a Shaun Livingston dali během sezony jasně najevo, že v případě triumfu návštěvu Bílého domu a přijetí u Trumpa vynechají. Sotva lze čekat změnu v tomto postoji. Podle některých informací si dokonce tým již anonymně odhlasoval bojkot celé akce, čímž by se stal prvním týmem NBA v historii.

Otázkou je, zda se Warriors, kteří se na trůn vrátili po roční odmlce výhrou 4:1 ve finálové sérii proti Clevelandu a připsali si pátý titul v historii, pozvánky za těchto okolností vůbec dočkají. „Teď slavíme náš triumf a pozvání z Bílého domu ještě nepřišlo. Pokud se tak stane, zaujmeme k tomu stanovisko,“ uvedl klub v tiskovém prohlášení.

Již v dubnu přijal Trump vítěze ligy amerického fotbalu NFL New England Patriots. Někteří z hráčů ale pozvání vynechali právě na protest proti Trumpově vládě.

Přijetí čeká také čerstvé hokejové šampiony z Pittsburghu a prezident klubu David Morehouse s návštěvou týmu napevno počítá. „Pittsburgh Penguins se návštěvy Bílého domu nikdy nevzdá. Pokud budeme pozvaní, přijdeme. Respektujeme pozici prezidenta a vše, co symbolizuje. Nesouhlas s politikou prezidenta může být vyjádřen jinými způsoby,“ řekl.

Podle deníku Pittsburgh Post-Gazette je ale možné, že všichni hráči by za Trumpem nešli. Podle zástupců klubu k tomu nikdo nebude nucen. V minulosti se už stalo, že k prezidentovi nešel celý tým. V roce 2011 brankář Bostonu Tim Thomas nebyl součástí návštěvy u Baracka Obamy kvůli nesouhlasu s jeho politikou.