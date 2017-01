Samková s Hopjákovou byly šesté v týmovém snowboardcrossu

Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený. „Při jejich premiéře je to super. Výkon byl ale ovlivněn tím, že Vendulka Hopjáková je stále lehce zraněná a neabsolvovala vůbec tréninky ani závod, takže pro ni to byla vůbec první zkušenost s tratí,“ řekl Jelínek.

Závod vyhrály Američanky Lindsey Jacobellisová a Rosina Mancariová. Mezi muži triumfovali Italové Luca Matteotti a Emanuel Perathoner, Jan Kubičík a Radek Vintr vypadli hned ve čtvrtfinálové jízdě.