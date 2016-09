Šafářová s Mattekovou bojují o finále US Open, vyhrály první set

Zvětšit fotografii Lucie Šafářová při podání na US Open. | foto: Reuters

Jedenáctým hracím dnem pokračuje tenisové US Open. Závěrečný grandslam sezony nabízí mimo jiné semifinále dvouhry i čtyřhry her a to s dvojí českou účastí. Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou zvládly první sadu 6:2 a vstupují do druhého setu. V noci vyzve Karolína Plíšková domácí favoritku Serenu Williamsovou.

Šafářová a Matteková-Sandsová hrají v atraktivním duelu s olympijskými vítězkami z Ria de Janeira, Ruskami Jekatěrinou Makarovou a Jelenou Vesninovou. Oba páry sebe narazily poprvé od Australian Open, na tehdejší třísetový zápas má lepší vzpomínky česko-americká dvojice. Šafářová o finále: podrobná on-line reportáž Utkání začalo na dvorci Grandstand po osmnácté hodině a lépe do něj vstoupily Šafářová a Matteková-Sandsová. Favorizovaným soupeřkám sebraly hned první servis a po podání Vesninové šly do vedení 2:0. Šafářová nejprve pohotovým fohendem u sítě získala dva brejkboly a následně Vesninová udělala dvojchybu. Jak Matteková-Sandsová, tak Šafářová posléze suverénně držely vlastní servis a naopak v osmé hře uzmuly Ruskám další podání. První set tak ovládly 6:2 za pouhých 27 minut. Vítězný pár tohoto semifinále následně bude čekat na výsledek nočního zápasu mezi Francouzkami Caroline Carciovou a Kristinou Mladenovicovou a švýcarsko-americkou dvojicí Martina Hingisová, Coco Vanderwegheová. Plíšková vyzve světovou jedničku Hitem čtvrteční noci nicméně bude jiný duel, svou starší sestru bude chtít pomstít světová jednička Serena Williamsová, v semifinále ženské dvouhry se potká s Venusinou přemožitelkou Plíškovou. Lounská rodačka postoupila na grandslamu mezi elitní čtyřku vůbec poprvé, když přešla přes osmnáctiletou Chorvatku Annu Konjuhovou. O šest let mladší soupeřku přemohla Plíšková dominantním výkonem za necelou hodinu po setech 6:2 a 6:2. Souboj se Serenou si bude chtít především užít. „Bude to nádherný zápas a už se mi postup do semifinále nemusí nikdy povést. Chci tam jít bez nervů,“ plánuje. „Věřím, že můžu zvládnout všechno, vyhrát i tohle semifinále, ale bude to hodně těžké,“ dodala v rozhovoru pro Radiožurnál.