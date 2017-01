Těžká trofej, vítězný tanec, šampaňské. Jak šťastná Šafářová slaví titul

Je ten pohár opravdu tak těžký?

Trofej je docela těžká, ale byl to spíš vtip, Betty hrozně ráda mluví.

A kdy jste naposledy tančila na tenisovém dvorci?

Na kurtu jsem naposled tancovala po vítězném finále Fed Cupu, teď jsme udělaly vítězný taneček i po zápase. Jednou se nám to tam sice trošku rozjelo, ale napoprvé na veřejnosti to, myslím, bylo celkem dobré.

Šlo o spontánní nápad, nebo to bylo připravené předem?

Naše agentka zařídila, že v případě výhry nám tu naši písničku pustí. Ale tím, jak jsme hrály hrozně dlouho, tak se snažili celou tu ceremonii urychlit a řekli nám, že nevědí, zda se to stihne. Ale nakonec jsme to tam rychle daly.

Měly jste úspěch. Je tedy v plánu i „repete“ při dalším vítězství?

Budeme v tom určitě pokračovat, baví nás to a pořád vymýšlíme nějaké srandičky. Určitě se nám z velké části daří i proto, že máme mezi sebou tenhle kamarádský vztah.

Radost ze hry je na vás opravdu vidět.

Smějeme se při hře často, máme pořád nějaké debaty, to si ani nejde zapamatovat. Nás to spolu baví, jsme kámošky mimo kurt i na něm a když je člověk dole a nedaří se, tak nejlepší cesta z toho je si z toho udělat trochu srandu a začít znova a pozitivně.

Jak náročné bylo finále proti krajance Hlaváčkové s její čínskou spoluhráčkou?

Byl to těžký zápas, soupeřky hrály výborný tenis a opravdu nás tlačily až do konce. Musely jsme vytáhnout to nejlepší, co jsme měly. První set byl velmi vyrovnaný, důležité proto bylo, že jsme zůstávaly pořád pozitivní a věřily, že to vyhrajeme.

Byl to nejtěžší zápas na turnaji?

Na Australian Open jsme spolu ve finále odehrály určitě nejlepší zápas. Nejvíce jsme se naopak trápily v semifinále s japonskou dvojicí, ale teď jsme se obě táhly a obě hrály dobře. Většinou občas jedna z nás hraje trochu hůře a pak zase druhá, ale tentokrát jsme hrály obě pořád výborně.

Máte další - společně už čtvrtý - grandslam. Navíc v deblovém žebříčku bude Bethanie první a vy druhá.

Světová dvojka, to je krásné. Ještě jsme s Bethanii neprohrály grandslamové finále a tady v Melbourne dokonce ani zápas. Je to úžasný úspěch, je krásné tady po dvou letech zase vyhrát takovou úžasnou trofej, jsem šťastná.

Kam dáte pohár?

Pohár zase dostane nějaké čestné místo doma, už se mi to tam pěkně plní a je to příjemný problém, kam s další vítěznou trofejí.

Jaké budou oslavy?

Už nás čeká šampáňo a pěkně to oslavíme. Ale už v sobotu letím na další turnaj do Tai-peje, dostala jsem volnou kartu, takže pokračujeme hned dál.

A pak je na programu Fed Cup v Ostravě, těšíte se?

Těším se moc, loni jsem se ho po dlouhé době neúčastnila. Budu zase součástí týmu a doufám, že to půjde zase tak pěkně jako každý rok. Je super hrát zase doma, podpora českého publika je obrovská, je fajn hrát před těmi opravdu skalními fanoušky a předvést se jim živě a ne jen v televizi.

Navíc se určitě podíváte i domů do Brna, že?

A samozřejmě být doma je taky fajn, vždyť jsme pořád pryč. Nejvíc se těším, jak to trochu oslavíme i s rodinou, uvidím nějaké své kamarády a dám si nějaké české jídlo.