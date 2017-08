Vítěz pardubického klání šachistů úspěšně skrýval nervozitu

Nezdařené úvodní partie vnukly do hlavy českého šachisty vcelku pochopitelnou myšlenku na zabalení svého účinkování. „Ze začátku jsem uvažoval, že pomalu ‚pojedu domů‘. Vůbec by mě nenapadlo, že by to mohlo skončit výhrou. Po vítězství nad Jirkou Štočkem jsem však začal cítit šanci, že by to mohlo klapnout, což se povedlo a je to paráda,“ zářil čtyřiadvacetiletý Krejčí, který bere triumf v hlavním turnaji jako největší úspěch kariéry.

„V životě jsem nic takového neuhrál, takže s výsledkem panuje absolutní spokojenost,“ líčil člen Šachového klubu Joly Lysá nad Labem.

Skalp třetího nasazeného Štočka v šestém kole byl momentem, který Krejčího „nakopl“ k drtivému finiši.

„Vyhrát nad ním v takové formě, v jaké byl, je skoro neskutečné a hodně málo pravděpodobné. To mě povzbudilo a pak jsem si věřil,“ prohlásil Krejčí. Do poslední deváté partie šel s půlbodovým náskokem na své pronásledovatele, takže si mohl dovolit i remízu.

„Hrál jsem to úplně jednoduše. Soupeř (Ind Lalith) se naopak snažil hrát násilně na výhru, což se mu nepovedlo, a nevěděl, jak se má prosadit. Neměl na to pozici a pokazil to,“ popisoval Krejčí.

Sám Indovi nabízel po šesti tazích remízu, avšak s nabídkou nepochodil. „Čekal jsem, že bude chtít hrát dál, protože pro něho by remíza znamenala nějaké páté šesté místo. Naopak v případě výhry by byl první. Mně se ale partie povedla, alespoň to tak cítím, že to nebylo tak špatné,“ usmíval se Krejčí.

Na vedoucí příčku se dostal až před závěrečným kolem, což u něho zákonitě vyvolalo nervozitu. Ovšem jeho konkurent na opačné straně šachovnice stejně působil daleko méně klidnějším dojmem.

„Snažil jsem se nervozitu nedávat najevo, ale byla tam hned ráno, když jsem se vzbudil,“ přiznal Krejčí, jehož naopak nijak nerozhodila přítomnost mnoha pozorovatelů při poslední partii.

„Soustředil jsem se na maximum. Neměl jsem s nimi problém. Když jsem měl příležitost zvítězit, bylo mi jedno, kdo tam okolo stojí,“ dodal Krejčí.