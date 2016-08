Sáblíková: Paní Čáslavská zůstane nesmrtelná. Dávala naději tolika lidem

Mnohokrát jste se potkaly. Jak na paní Čáslavskou nyní vzpomínáte?

Pro mě je hrozně těžké o tom teď mluvit, protože byla člověkem, kterého jsem si nesmírně vážila. Dokázala mě inspirovat a motivovat. Její smrt mě tolik zasáhla. Byla člověkem bojovným, který dokázal lidem dodávat naději do poslední chvíle a který je dokázal podržet. Stačilo jedno její slovo a vy jste nad ním začali přemýšlet. Jsem hrozně ráda, že jsem ji poznala. Jen velmi těžce se nyní srovnávám s tím, že už tu není mezi námi.

Čím vás inspirovala úplně nejvíc?

Pamatuju si, jak jsem od ní dostala takovou větvičku, která byla pozlacená. Řekla mi k ní: Kolik je na ní listů, tolik budeš mít jednou zlatých medailí. A předávala mi ji poté, co jsem se poprvé stala mistryní světa. Na to nikdy nezapomenu - a dodnes mám tu větvičku schovanou.

Kolik na ní bylo lístků?

Nevím, nepočítala jsem je. Ale bylo jich dost.

Hodně štěstí do olympijských bojů vám vždy přála i při vyhlášení Sportovců roku.

Tyhle všechny věci se mi teď vybavují a.... (na chvíli se odmlčí) a je to takové zvláštní. U tak velkých osobností si myslíte, že jsou nesmrtelní. A paní Čáslavská nesmrtelná určitě zůstane, protože to, jaká byla a co dělala, ovlivnilo život spoustě lidí. Tak mezi námi zůstane navždycky. Ale všichni jsme jenom lidi. Její úmrtí je obrovská škoda pro celou Českou republiku, pro celý sport, pro všechny lidi, kteří ji měli rádi.

Před nejvýznamnějšími závody vám posílala, stejně jako dalším sportovcům, i motivační básničky a smsky. Vzpomenete si na některou z nich?

Přesně už ne. Ale většinou psala motivačně, o kuráži, o bojovnosti, o tom, že se nikdo nemá nikdy vzdávat. A o tom to opravdu je. I když se člověk cítí slabý, tak je to ve skutečnosti jen o něm, jestli si dokáže v hlavě srovnat, že je ve skutečnosti silný. Zpráv a věcí, které jsem od paní Čáslavské dostala, bylo strašně moc a já ji za to strašně moc děkuji. Jsem vděčná, že jsem ji mohla poznat.

Potkaly jste se ještě předtím, než jste letos odletěla do Ria?

Ne, jen jsme si psaly zprávy. Udělala toho pro mě tolik už jen tím, že poslala dopis předsedovi MOV, ve kterém se za mě postavila. A potom mi zase napsala, ať se nevzdávám. To byla jedna z nejdůležitějších věcí, proč jsem do Ria vůbec odletěla. I kvůli ní. Její pomoc byla ohromná. Vždy jsem obdivovala její energii, s jakou každému dokázala pomáhat.

Budete stejně jako ona i vy předávat energii mladším sportovcům?

To bude moc těžké. Takový člověk, jakým byla paní Čáslavská, se jen tak nenajde. Ona byla jedinečná. Ale kdybych jednou mohla svýma smskama nebo slovy pomoci jiným tak, jak pomáhala ona, byla by to pro mě obrovská čest.

Věra Čáslavská je nejúspěšnější českou olympioničkou historie, vy druhou nejúspěšnější. Můžete být v tomto směru její následovnicí.

Ale to, co dokázala ve sportu, jen tak nikdo nedokáže. Já si ani nemohu srovnávat s tím, co paní Čáslavská dokázala. Jsem ráda, že v těchto medailových žebříčcích mohu být v její společnosti, stejně jako ve společnosti Emila Zátopka. Ale vůbec si ani neodvažuji říct, že bych někdy něco takového jako ona mohla dokázat.