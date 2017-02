Sáblíková před startem MS: Konkurence roste, ale bez boje se nevzdám

Jak dlouho jste v Koreji? Už jste se aklimatizovala?

Jsem tu týden. S aklimatizací je to proměnlivé. Jeden den se cítím unavená, druhý jsem v pohodě. Hlavní je, že dobře spím. Osm, deset hodin. Věřím, že to bude ve čtvrtek v pořádku (právě tehdy Sáblíková poprvé startuje).

Berete šampionát i jako test před olympiádou? Právě v Kangnungu se budou na příštích olympijských hrách konat rychlobruslařské závody.

Přesně tak. Jsem moc ráda, že se tady mistrovství světa pořádá. U nás je pravidlem, že rok před olympiádou je MS na té samé trati. Jsem moc ráda, že se tady mohu projet, osahat si dráhu i led. Aspoň budu vědět, do čeho příští rok půjdu.

Máte za sebou několik tréninků. Jste tedy s halou spokojená?

Určitě. Myslím si, že uvnitř je všechno výborně připravené. Včetně šaten, rozcvičovacích místností. Led je dobrý. Jediné, co dodělávají, je prostor před halou. Pokládají zámkovou dlažbu a dodělávají parkoviště. Hala je super. Na závody se těším.

Kolik párů bruslí a nožů máte sebou?

Botu mám prakticky jen jednu. Nože mám dvoje a ještě jedny náhradní. Myslím si, že jsem v tomto směru dobře připravená.

Stejnou botu máte jednu sezonu, nebo ještě déle? Jak často se takové vybavení u rychlobruslařů mění?

To je různé, záleží na každém. Já mám tu samou botu třetí, nebo čtvrtou sezonu. Startovala jsem s ní už na olympiádě v Soči a možná ještě o rok dříve. Vyhovuje mi, cítím se v ní naprosto nejlépe, jsem s ní spokojená.

Od Soči jste žádnou jinou nezkoušela?

Nechala jsem si jedny boty dělat, ale měly výstelku z karbonu a ten mi tolik nesedí.

Na mistrovství světa jste vyhrála poprvé před deseti lety. Jaké to je přijet na šampionát v roli ji opravdu zkušené závodnice?

Je to super pocit, nikdy jsem si nedokázala představit, že bych mohla závodit na takové úrovni a ještě tak dlouho. Jsem hrozně ráda, že po takových letech mohu bojovat o nejvyšší příčky.

Jaké ambice máte na patnáctistovce? Ve Světovém poháru jste letos na této trati dojela dvakrát třetí.

Patnáctistovka je pro mě bonusovou tratí, žádné vysoké ambice nemám. Jsem ráda, že pojedu na olympijském ledě na třech a ne jen na dvou tratích. Beru ten závod hlavně jako osahání ledu před olympijskými hrami.

Na zbylých distancích obhajujete zlato. Cílem jsou tedy dvě medaile?

Kdybych si odsud odvezla dvě medaile, byla bych stoprocentně spokojená. Bude to hodně těžké, nejen kvůli postupujícímu věku, ale také s ohledem na to, že rok před olympiádou se vždy konkurence ještě rozšiřuje. Objevují se nová a nová jména. Uvidíme, jak to dopadne. Bez boje to nevzdám.

Povzbudil vás jedenáctý titul ve Světovém poháru na dlouhých tratích, který jste s předstihem získala v Berlíně?

Závod na trojce v Berlíně byl dobrý, jela jsem vyrovnaná kola, to mě hodně uklidnilo. Skončila jsem na druhém místě za Ireen Wüstovou o sedm desetin. Může to být velká ztráta, ale také nemusí. Bude záležet i na dalších závodnicích. Každopádně jsem byla hrozně ráda, že jsem si tam potvrdila, že můžu jet o placky.

Koho vnímáte za největší soupeřky na obou tratích, kde obhajujete zlato?

Na trojce je to určitě Ireen Wüstová, má opravdu výbornou formu. Na pětce ale nestartuje, tam budu soupeřit hlavně s dalšími Nizozemkami. Uvidíme, co předvedou ostatní. Mistrovství světa je to přeci jen něco jiného než Světový pohár, všichni se připravují trochu jinak.